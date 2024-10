Dia do Idoso: atividades lúdicas marcam as comemorações pela data em Aracaju

Evento alusivo ao Dia do Idoso é gratuito e acontece nos dias 3 e 4 de outubro

No dia 1º de outubro, celebramos o Dia Internacional do Idoso, uma data de reconhecimento à valiosa contribuição que os idosos trazem para a sociedade. Em homenagem a essa data especial, o RioMar Aracaju, em parceria com o Instituto de Atenção à Longevidade e a empresa Minha Companhia, através do Clube Vida Longa, promove uma série de atividades nos dias 3 e 4 de outubro, no Coworking Sustentável.

A 3ª edição do projeto, tem como objetivo acolher e promover o bem-estar da terceira idade, trazendo uma programação diversificada que estimula a reflexão sobre a importância de uma vida ativa e saudável.

No dia 3, às 15h, as atividades terão início com a emocionante apresentação do Coral Vida Longa, na Praça de Alimentação Mar. Já na sexta-feira, dia 4, das 10h às 18h, o evento contará com rodas de conversa com especialistas, oficinas de arteterapia e estimulação cognitiva, além de jogos e dança.

A participação é gratuita e aberta ao público, oferecendo momentos de interação e aprendizado que destacam o cuidado com a longevidade e o envelhecimento saudável.

Serviço

O quê? O Instituto de Atenção à Longevidade e a empresa Minha Companhia, através do Clube Vida Longa, celebram o Dia do Idoso.

Quando? Dias 3 e 4 de outubro.

Onde? Coworking Sustentável, localizado no piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações? Apresentação de coral, rodas de conversa, oficinas de arteterapia e estimulação cognitiva, jogos e dança.

Acesso? Gratuito.

Foto GettyImages

Lotti+Caldas Comunicação