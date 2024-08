Dia do Maçom é celebrado na Assembleia Legislativa em sessão especial

Dia do Maçom foi celebrado na tarde desta terça-feira, 20, em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe. A data foi inserida no calendário cultural do estado com a sanção da Lei 8.259/2017, de iniciativa do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), que conduziu a homenagem à maçonaria.

De acordo com o parlamentar, no Brasil, a influência dos maçons se faz presente desde os primeiros movimentos em prol da independência, passando pela abolição da escravatura e pela proclamação da república.

“Homens como José Bonifácio, Gonçalves Ledo e Dom Pedro I, entre tantos outros, encontraram na Maçonaria o espaço para articular e promover ideais que moldaram os alicerces de nossa pátria”, destacou Pimentel em discurso.

Segundo Luciano, as Lojas Maçônicas têm apoiado iniciativas voltadas à formação moral e intelectual dos cidadãos, reafirmando o compromisso com a construção de uma sociedade mais esclarecida e solidária.

“A Maçonaria Sergipana, guiada pelos princípios do amor fraterno, da prática da caridade, e da busca da verdade, e se dedica a realização de inúmeras atividades filantrópicas, a exemplo da educação de crianças e adultos; proteção a idosos e atenção à saúde, além de campanhas de combate às drogas”, ressaltou Pimentel.

Finalizando sua fala, o deputado parabenizou a maçonaria pelo trabalho silencioso e incansável que a ordem milenar realiza na sociedade. “Parabéns a todos os maçons sergipanos! Que possamos nos inspirar no exemplo da Maçonaria e seguir adiante, trabalhando juntos em prol do progresso social e da construção de uma sociedade mais justa. Viva a maçonaria sergipana!”

Diploma do Mérito

A Sessão Especial foi marcada pela concessão do Diploma de Honra ao Mérito outorgado pelo Poder Legislativo ao Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe, José Genival de Andrade, e ao Mestre Maçom do Grande Oriente do Brasil em Sergipe, Fernando Augusto de Abreu Coelho.

“A Maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento humano e social de todos. Representar nossa ordem fraternal nesta sessão e ser agraciado com essa honraria é uma alegria imensa. Agradeço por essa homenagem e fico emocionado por estar há seis meses no Grão Mestrado e já ter a oportunidade de receber tamanha homenagem”, ressaltou o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe, José Genival.

Para o Mestre Maçom do Grande Oriente do Brasil em Sergipe, Fernando Augusto de Abreu, celebrar o Dia do Maçom é uma ação importante para disseminar a atuação da Maçonaria no estado. “Cada Loja Maçônica tem um trabalho próprio, mas também podemos desenvolver atividades de forma integrada. O nosso objetivo é a melhoria do ambiente em que a gente vive e de toda sociedade. Neste sentido, comemorar essa data aqui é uma maneira de mostrar o que fazemos para o bem da nossa sociedade. Essa homenagem é muito válida e enaltece a nossa ordem”.

O evento foi prestigiado por maçons do estado que, ao lado de representantes de Fraternidades Femininas e da Ação Paramaçônica Juvenil, acompanharam a sessão no plenário da Casa Legislativa.

Por Assessoria

Foto: Joel Luiz/Alese