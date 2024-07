Dia do motorista destaca a importância da profissão e a capacitação exigida

Nesta quinta-feira (25) é comemorado o Dia do Motorista, uma data que destaca não apenas a responsabilidade desses profissionais, como também sua essencialidade para a mobilidade urbana. No transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana, mais de 860 motoristas capacitados atendem a população em todas as regiões e horários, inclusive durante a madrugada.

Transportando em média 135 mil passageiros por dia, a rotina de quem conduz um transporte público coletivo de passageiros requer atenção e disciplina. Cleiton dos Santos, motorista da Viação Atalaia, começa o dia de trabalho logo cedo. Às 3 horas da manhã, ele se apresenta na empresa e realiza a vistoria completa do veículo antes de iniciar seu trajeto.

“É gratificante saber que temos a enorme responsabilidade de carregar vidas. Fico muito feliz quando sou recebido com um ‘bom dia’ ou um ‘bom trabalho, motorista’. Trabalhar nessa profissão é uma honra porque faço aquilo que amo e recebo contínua capacitação. Esse conhecimento ninguém tira de mim. Sou muito grato à minha profissão”, ressalta Cleiton.

Motorista do setor há mais de 20 anos, Cleiton enfatizou ainda que “é muito importante saber que esse trabalho me permite contribuir para a vida profissional de inúmeros passageiros que transporto para as escolas. É uma enorme alegria ser responsável pelo deslocamento de cada criança, jovem e senhora”.

Capacitação

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) capacita os condutores com 14 cursos obrigatórios, tendo como um dos destaques o curso de Direção Defensiva, com 50 horas, requisito para o ingresso e permanência na profissão. A capacitação contabiliza uma média de 1.200 alunos por ano.

O curso, que possui quatro módulos, apresenta diversos temas para garantir a segurança e eficiência na prestação de serviço dos ônibus. Durante as aulas são abordadas questões como: o respeito com o meio ambiente, as diretrizes de como proceder em caso de importunação sexual, orientações sobre como os condutores devem seguir as normas gerais de circulação e conduta no transporte, bem como a necessidade de se alicerçar no Código de Trânsito Brasileiro para condução dos veículos.

“O compromisso do Sest Senat é garantir que cada motorista esteja bem preparado para oferecer um serviço de excelência, contribuindo assim para uma experiência de transporte público segura e qualitativa para todos os passageiros”, afirma o instrutor do Sest Senat, Cícero Vieira.

O curso também apresenta temáticas voltadas ao cuidado no embarque e desembarque de passageiros, primeiros socorros, relacionamentos interpessoais e técnicas específicas para lidar com passageiros PCD.

Mulheres no Transporte

Para incentivar as mulheres do setor a estarem na linha de frente e exercerem a profissão de motoristas, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) criou o projeto denominado de “Mulheres no Transporte”. A iniciativa promove palestras e várias atividades motivacionais direcionadas ao entendimento de que as mulheres fazem a diferença no setor de transporte e também possuem habilidades para conduzir veículos grandes.

“Esta iniciativa reafirma o compromisso do setor em promover a diversidade e a inclusão. O projeto foi criado para incentivar e apoiar as mulheres a assumirem papéis de liderança e a se tornarem motoristas. As mulheres têm um papel fundamental na linha de frente do setor e podem contribuir de maneira significativa para seu avanço”, explica a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

