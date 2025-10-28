Dia do Servidor é comemorado com avanços e valorização em Aracaju

Celebrado nesta terça-feira, 28 de outubro, o Dia do Servidor Público ganha um significado especial em Aracaju. Em 2025, a gestão municipal adotou uma série de medidas voltadas à valorização e ao reconhecimento de quem dedica o trabalho diário ao funcionamento da cidade.

Já no primeiro semestre, a Prefeitura implementou ações que estão garantindo mais dignidade, previsibilidade e respeito aos servidores. Entre as principais conquistas, está o estabelecimento de um calendário fixo de pagamento, sempre no dia 22 de cada mês, o que trouxe segurança financeira para milhares de famílias e movimentou o comércio local. Além disso, foi concedido um reajuste salarial linear de 6,26% para mais de 16 mil servidores, entre ativos, inativos, comissionados, pensionistas e contratados.

Outro avanço importante foi o reconhecimento da tabela salarial prevista na Lei Municipal nº 4.769/2016, que havia sido ignorada por gestões anteriores. Com isso, os servidores da administração geral receberam um aumento de cerca de 20%, corrigindo uma distorção histórica e promovendo mais justiça dentro do funcionalismo público.

A gestão também criou a Mesa de Negociação Permanente, um canal de diálogo contínuo com as categorias, reforçando a escuta e a transparência. Outro passo decisivo foi a reforma da Previdência Municipal, construída de forma participativa, com ampla consulta aos servidores. O novo modelo foi elogiado por representantes sindicais por garantir equilíbrio às contas públicas sem comprometer direitos.

No âmbito administrativo, a Prefeitura quitou mais de R$ 7,7 milhões em indenizações acumuladas por gestões passadas, referentes a licenças-prêmio, aposentadorias e demissões, sanando pendências antigas e restabelecendo o respeito a quem contribuiu com o serviço público.

Para a prefeita Emília Corrêa, valorizar o servidor público é reconhecer que nenhuma administração, por melhor que seja, se concretiza sem o empenho diário de quem faz a máquina pública funcionar. “Desde o início da nossa gestão, temos trabalhado para devolver dignidade, previsibilidade e respeito a esses profissionais que trabalham com dedicação e por amor à Aracaju. O servidor é o coração da administração municipal, e cada medida adotada; seja o calendário fixo de pagamento, o reajuste salarial ou o diálogo permanente; reflete a nossa prioridade em construir uma Prefeitura mais humana, justa e eficiente”, disse.

Para o servidor Renato Basílio, gestor do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, as ações de valorização refletem diretamente na motivação dos trabalhadores. “A administração da prefeita Emília tem um pilar fundamental, que é trabalhar com amor. E quando a gente se permite ser conduzido por esse amor de Deus, a gente quer sempre fazer o melhor para o próximo. Com o aumento salarial e a reforma da previdência, que foi muito elogiada, nós servidores temos o privilégio de receber nosso salário todo dia 22. Isso representa respeito e dá confiança às famílias e ao comércio local. Hoje, o comércio de Aracaju sabe que os funcionários da prefeitura têm uma data fixa. E isso é respeito, confiança e, acima de tudo, responsabilidade”, afirmou.

Lotado na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), o servidor Rafael Araújo destacou que os avanços implementados pela atual gestão têm motivado ainda mais o funcionalismo público. Segundo ele, houve uma verdadeira mudança na forma como o servidor passou a ser tratado, com mais respeito e valorização. De acordo com ele, esse reconhecimento reflete nas melhorias para a cidade.

“Porque o servidor está todo dia dentro das secretarias e tem a obrigação de trazer um serviço de qualidade para a população de Aracaju e para todas aquelas pessoas que buscam os serviços nesses espaços. Então, nós, como servidores, temos a obrigação de tratar o povo com carinho e respeito. Todos que procuram as secretarias o fazem para garantir seus direitos, que são resguardados pela Constituição. Portanto, eu, enquanto servidor, estou colaborando e contribuindo para que a gestão entregue serviços de qualidade, de respeito e, principalmente, com amor e carinho à população”, destacou.

Para o assessor técnico Isaac Santos Mesquita, reconhecer o servidor é fortalecer o serviço público. “A valorização do servidor impulsiona o trabalho, faz com que ele desempenhe melhor suas funções e, consequentemente, ofereça um serviço melhor à população”, afirmou.

Servidora da Central de Atendimento, Fernanda Lomato também celebrou as conquistas deste ano. “Foram benefícios muito importantes para nós. Receber o salário sempre no dia 22, às vezes até antes, permite que a gente se organize financeiramente. Quando o reajuste foi anunciado, a comemoração foi geral, principalmente entre os aposentados. Todos ficaram felizes em ver essa valorização”, contou.

Reforma da previdência

Aprovada e regulamentada neste ano, a reforma previdenciária municipal marca um avanço importante para garantir que os servidores públicos tenham segurança e estabilidade no futuro. A nova legislação institui o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores da capital, assegurando uma estrutura mais sólida e sustentável para o sistema previdenciário. Além disso, a medida garante um reajuste salarial de 3% aos funcionários efetivos e autoriza a realização de concurso público para o Instituto de Previdência do Município (AjuPrev), fortalecendo a gestão e o atendimento aos segurados. Construída com diálogo e ampla participação das categorias, que tiveram seus principais pleitos contemplados.

Durante o evento de sanção da nova legislação previdenciária, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju, Nivaldo Fernando dos Santos, destacou a importância do diálogo e o resultado alcançado. “Essa é a melhor reforma previdenciária do Brasil. Graças à sensibilidade da prefeita Emília Corrêa e ao apoio dos vereadores, conseguimos entregar uma reforma muito superior às de outros entes federativos. Um dos pontos mais importantes foi o cuidado com o servidor aposentado por invalidez, que agora tem direito a um auxílio correspondente a 10% da remuneração, ou, no mínimo, R$ 1.500, para custear um cuidador”, concluiu.

Ascom AAN