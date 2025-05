Dia dos Namorados com um toque de dorama no shopping RioMar Aracaju

Para celebrar o Dia do Namorados, o shopping se inspira nos doramas e traz Heron Hayashi como protagonista da campanha promocional

Neste Dia dos Namorados, o RioMar Aracaju convida os apaixonados a mergulharem no clima encantador dos doramas — as séries coreanas que vêm conquistando corações ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Unindo emoção, estética e romantismo, o shopping lança uma campanha inspirada no universo K, onde cenas sob a chuva, confissões tímidas e gestos sutis falam mais alto que palavras.

Compras a partir de 30 de maio, no valor de R$ 250 mais o adicional de R$ 25, dão direito a um moderno guarda-chuva invertido, símbolo icônico das cenas românticas coreanas. Item recorrente nos doramas, o guarda-chuva representa não apenas proteção da chuva, mas também cuidado, conexão e os primeiros indícios de um flerte — como em clássicos como ‘Pousando no Amor’, ‘Tudo Bem Não Ser Normal’ e ‘Pretendente Surpresa’.

Para deixar tudo ainda mais cinematográfico, o mall ganhará um cenário asiático simbolizando as famosas cerejeiras, para que os casais possam registrar seu momento de romance, como se estivessem vivendo o seu próprio episódio de dorama.

A campanha tem como protagonista o influencer e dançarino Heron Hayashi, que ficou conhecido nas redes sociais como “o menino do guarda-chuva amarelo”. Com ascendência asiática e carisma de sobra, Heron soma milhões de visualizações em vídeos que misturam dança, cultura pop e um toque de poesia visual — e agora empresta seu estilo à campanha do RioMar, reforçando a conexão entre o romantismo contemporâneo e as influências orientais que vêm conquistando os brasileiros.

Mais do que uma campanha promocional, o RioMar Aracaju celebra o amor com sensibilidade, beleza e um toque de romance, como manda qualquer bom dorama. Para mais informações sobre a ação, consulte o regulamento disponível no App RioMar Aracaju.

Sobre o guarda-chuva invertido

Com design moderno e arrojado, o item oferece vários benefícios, como um sistema de fechamento inovador que abre ao contrário e retém a água facilitando a entrada e saída dos ambientes. Além disso, possui cabo ergonômico que garante mais conforto e segurança durante o uso, é resistente a fortes rajadas de ventos, possui proteção solar e pode ser deixado em pé no chão para escoamento da água.

Serviço

O quê? Lançamento da campanha promocional de namorados, inspirada nas séries coreanas. Compras no RioMar Aracaju, no período da campanha, dão direito a um guarda-chuva invertido.

Quando? A partir de 30 de maio. Para mais informações consulte o regulamento no App RioMar Aracaju.

Dinâmica? Compras no valor de 250 reais + 25 reais dão direito a um guarda-chuva invertido.

Onde comprar? No ponto de vendas localizado no corredor da Kalunga, Piso L1. Limite de 2 guarda-chuvas por CPF.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação