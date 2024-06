Dia dos Namorados: Outback apresenta uma doce novidade

Outback Steakhouse e Kopenhagen trazem de volta sobremesa exclusivamente para o Dia dos Namorados

Edição especial da Lajotinha®Magma Cake fica disponível até 16 de junho, em todos os restaurantes da marca pelo Brasil

Para os casais que acreditam que o caminho para o coração passa pelo estômago, o Outback e a Kopenhagen têm uma surpresa deliciosa neste Dia dos Namorados! Entre os dias 7 e 16 de junho, o Outback conta com um cardápio exclusivo para a data, incluindo uma sobremesa especial que já derreteu muitos corações e volta para conquistar os paladares dos casais apaixonados: o Lajotinha®Magma Cake, composta por um bolo quente de chocolate servido com sorvete de baunilha, calda de caramelo, morango e pedaços de nano Lajotinha®.

Essa parceria e a retomada da sobremesa por tempo limitado vem para proporcionar uma experiência única e inesquecível para os casais que escolhem o Outback para celebrar o Dia dos Namorados. “Estamos sempre em busca de surpreender nossos clientes e unir forças com uma marca tão amada como a Kopenhagen é um privilégio. O Lajotinha®Magma Cake é mais do que uma sobremesa, é uma experiência para ser vivida a dois”, afirma Raquel Paternesi, diretora sênior de marketing do Outback no Brasil.

A nova sobremesa estará disponível até dia 16 de junho, no Outback Aracaju, localizado no RioMar Shopping e nos 164 restaurantes Outback em todo o Brasil.

Menu completo para casais

A doce novidade fará também parte do menu completo para duas pessoas, pensado especialmente para a semana mais romântica do ano. Por apenas R$ 179,90, os casais poderão optar por 2 steaks com camarões, mais duas bebidas e a sobremesa exclusiva. Ou ainda poderão trocar um dos steaks por uma Jr Ribs, meia costela suína grelhada em chama aberta e temperada com blend de especiarias, pagando apenas R$ 159,90 nesta opção. No acréscimo de 10 reais, também é possível trocar as bebidas por 2 taças de vinho.

Optando pelo combo com 2 steaks com camarões, o casal pode escolher entre os pratos: Toowoomba Shrimp Filet (steak de filet mignon temperado ao estilo Outback e coberto com molho Toowoomba, uma combinação perfeita de camarões e champignons temperada com ervas finas ao molho Alfredo e queijo Grana); ou o Vitoria’s Fillet (um corte de filet mignon de aproximadamente 200g, servido no estilo que preferir: com temperos Outback ou com ervas finas e servido com molho Merlot); ou ainda o Firecracker Shrimp Fillet (um steak de filet mignon temperado ao estilo da marca e coberto com molho Firecracker Shrimp, camarões empanados envolvidos em molho firecracker, levemente picante).

Todas as opções são servidas com um acompanhamento à escolha do cliente e o combo inclui ainda 2 bebidas e uma sobremesa Kopenhagen Lajotinha®Magma Cake.

Para mais informações sobre a campanha, visite o site oficial do Outback Steakhouse.

Sobre o Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse possui 165 restaurantes no Brasil e está presente em 67 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

Em anexo, segue foto da campanha.

Foto: Arquivo Outback

Lotti+Caldas Comunicação