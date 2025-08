Dia dos Pais: autocuidado é opção de presente na quinta data mais importante para o comércio

Emagrecentro Aracaju lança campanha especial para agosto com experiências voltadas à saúde, estética e bem-estar dos pais

Com o crescente interesse dos homens por cuidados com a saúde e a aparência, o autocuidado ganha força como uma alternativa moderna de presente para o dia dos pais, celebrado no dia 10 de agosto. Em sintonia com essa tendência, a Emagrecentro Aracaju lançou uma campanha exclusiva para todo o mês, oferecendo pacotes de tratamentos que vão muito além dos tradicionais perfumes e roupas e prometem transformar a data em um momento de renovação.

A aposta não é por acaso. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o dia dos pais é a quinta data mais importante para o varejo nacional. No ano passado, foi registrada uma crescente procura por presentes com esse propósito. No Brasil, os homens já representam cerca de 30% do público atendido em clínicas de estética, segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC-Spas).

“É cada vez mais comum vermos pais interessados em relaxar, cuidar da saúde e elevar a autoestima. Pensamos essa campanha para incentivá-los a colocar o autocuidado na rotina”, explica Viviane Lins, diretora da Emagrecentro Aracaju.

Esse movimento mostra que o cuidado pessoal deixou de ser tabu e passou a integrar o estilo de vida de muitos homens. Pensando nisso, a Emagrecentro Aracaju decidiu transformar a data em um convite ao autocuidado.

“Essa promoção foi pensada para proporcionar aos pais momentos de atenção com eles mesmos, seja para relaxar, melhorar a autoestima ou até iniciar um novo hábito mais saudável”, destaca Viviane Lins, diretora da unidade.

Opções que vão além do presente

A campanha inclui experiências que podem impactar diretamente a saúde, o bem-estar e a aparência. Na busca de opções do que escolher dar de presente, a clínica oferece a massagem relaxante com pedras quentes, ideal para reduzir tensões musculares e aliviar o estresse. É possível encontrar também a revitalização facial, que promove hidratação profunda da pele e combate sinais do envelhecimento e a reflexologia, técnica terapêutica nos pés que ajuda a equilibrar o corpo e minimizar sintomas como ansiedade e insônia.

Para quem busca soluções estéticas, há opções como a criolipólise, procedimento não invasivo que elimina gordura localizada através do congelamento das células de gordura e o endolaser, tecnologia avançada que atua na redução de gordura, combate à flacidez e estímulo de colágeno em áreas como abdômen, braços e interno de coxa. Além disso, o Método Quatro Fases, protocolo exclusivo do Emagrecentro, é indicado para emagrecimento saudável e definitivo, com etapas que tratam inflamação, promovem reeducação alimentar e garantem manutenção dos resultados.

“Estamos atentos às novas demandas do público. A ideia é mostrar que autocuidado não tem gênero e pode transformar a qualidade de vida”, reforça Viviane.

Para dúvidas e agendamentos, entre em contato pelo telefone (79) 9 8804-8908. Também é possível acessar ofertas exclusivas na comunidade do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Ki0Xl4Nmj3GDJz1iBGwQni.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, no bairro São José. Há 13 anos, a Emagrecentro Aracaju tem contribuído para a mudança no estilo de vida de muitas pessoas, promovendo a recuperação da autoestima e incentivando a manutenção do autocuidado.

Referência em emagrecimento saudável, a Emagrecentro Aracaju é uma unidade premiada nacionalmente, reconhecida como a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell) e já tendo figurado entre as melhores do Brasil. Atualmente, está entre as 10 melhores unidades da rede Emagrecentro, que conta com mais de 430 clínicas espalhadas por todo o país.

Texto e foto NV Comunicação