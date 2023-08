Dia dos Pais é momento de celebrar os laços entre pais e filhos

Amor, cuidado e exemplo. Três palavras que fazem parte do sentimento próprio da paternidade. Nesse Dia dos Pais, além de dar presentes, muitos filhos aproveitam a oportunidade para reconhecer a importância da figura paterna. A dedicação, o carinho e os momentos junto aos seus filhos são marcas importantes do ato de ser pai.

Ainda mais quando nasce o primeiro herdeiro, como ocorreu recentemente com Luan Silva Magalhães, de 23 anos. O seu filho, Cauê Bernardo, nasceu na terça-feira (8), na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, a primeira unidade materno-infantil da rede municipal da capital, por meio da qual a Prefeitura de Aracaju assegura atendimento e cuidado humanizados à população aracajuana.

Fruto da união dele com a esposa Ellen Santos Porto, o pequeno Cauê realizou o sonho de Luan. “Sempre sonhei em ter um filho e constituir família. É uma responsabilidade a mais na minha vida, mas que é algo muito bom, pois a partir de agora vou poder ver crescer alguém que foi gerado por mim”, diz. Ele conta que, após o nascimento, o sentimento foi de grande realização e satisfação.

“No momento em que peguei meu filho nos braços, olhei nos olhos dele, foi quando vi que realmente sou pai e que preciso dar o exemplo a ele. Quero que meu filho tenha bom caráter, seja humilde e respeite as pessoas. Quero passar para ele esses valores, que vêm se perdendo muito ultimamente”, declarou Luan, que neste dia 13 de agosto passará o seu primeiro dia dos pais com o seu bebê. “Essa data passa a ter um significado muito importante. É um presente a mais na minha vida, o fato de meu filho ter nascido tão próximo a esse dia”, afirmou.

Melhores amigos

Dar o exemplo e estar sempre junto são características típicas de quem é “pai coruja”. E esse é o caso de Rogério César Santos, assessor de comunicação da Guarda Municipal de Aracaju. Divorciado da mãe do seu único filho, Roger César Carvalho Santos, de 11 anos, ele e o rebento são praticamente inseparáveis e se definem como melhores amigos.

Para Rogério, ser pai é a melhor experiência da sua vida. “Desde quando a mãe dele ficou grávida, para mim foi fantástico. Estávamos casados já há seis anos, então foi um filho muito aguardado. Quando ele nasceu e o peguei nos braços, na maternidade, foi uma experiência única. Foi indescritível, um dos melhores dias da minha vida”, diz.

Segundo Rogério, muitas coisas mudaram em sua vida após a paternidade. “Quando me tornei pai, passei a ser um homem mais responsável, a dar mais valor à vida, à minha saúde, por conta dele [Roger]. Eu tento ser o melhor amigo dele todos os dias e quero que ele seja o meu também”, explica o assessor de Comunicação da GMA, para quem o dia dos pais passa a ser muito mais importante.

“Primeiramente, enquanto filho, porque eu tenho meu pai como exemplo. Muito do que sou hoje com meu filho, devo ao meu pai. Então é extraordinário eu poder passar essa data com eles dois. Um dia inteiro juntos, um dia feliz e animado, em que podemos almoçar juntos, ir a uma praia, brincar, assistir jogo”, destaca.

Dedicação

A dedicação é algo fundamental para o fortalecimento dos vínculos entre pais e filhos. Exemplo disso é o cuidado com que o autônomo Cláudio da Paz trata as suas filhas, Ana Clara, de oito anos, e Ana Clarissa, de dois anos. Para ele, ser pai é mais do que uma vitória, é um sonho realizado. Sempre que tem um dia de folga, ele leva as pequenas para brincar em áreas públicas da cidade, como o Parque da Sementeira.

“São momentos muito bons em que eu posso parar um pouco, refletir e passar ensinamentos para elas. Ser pai é algo que me trouxe uma mudança muito grande, tanto estruturalmente quanto mentalmente. Só me traz sensações boas”, disse.

Para Cláudio, o Dia dos Pais traz muitos sentimentos fortes. “Sei que essa data é especial, mas ser pai é todos os dias. Para mim é algo inexplicável. É preciso ter muita paciência, me dedicar ao máximo, me doar totalmente às minhas filhas. Eu sou pai, amigo, companheiro, e quero ensinar tudo de bom para elas”, afirma.

Por Tirzah Braga

Foto_Marcelle Cristinne