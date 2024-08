Dia dos Pais: infertilidade do homem não impede o sonho da paternidade

Confira dicas de como superar o problema com o Casal Fertilidade composto por Dr.Iúri Telles e Dra. Andrea Telles.

No próximo domingo, 11 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais, mas o que pouca se fala é daqueles que desejam realizar o sonho da paternidade e não conseguem. Estatísticas mundiais apontam que cerca de 15% dos casais que desejam engravidar não conseguem. A infertilidade não é só um problema da mulher. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que os homens são os responsáveis em 40% dos casos de infertilidade.

No homem, as principais causas da infertilidade são: varicocele, disfunções hormonais, infecções, tabagismo, alcoolismo, estresse, poluição, má alimentação, obesidade.

Para chegar ao ‘diagnóstico’ de infertilidade, o casal precisa estar há pelo menos um ano tentando engravidar de forma natural. Esse tempo diminui para seis meses para os casais com mulheres com mais de 35 anos.

Um estudo da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, afirmou ter encontrado microplásticos nos testículos de todas as amostras que testou —23 de humanos e 47 de animais. A pesquisa foi publicada mês passado na revista científica Toxicological Science. O estudo aponta uma correlação entre a presença de altos índices de PVC (usado em encanamentos industriais e em muitas outras aplicações) e queda na contagem de espermatozoides.

Soluções

Conhecido na internet como Casal Fertilidade, Dr. Iuri Telles, médico ginecologista e obstetra, especializado em Reprodução Humana Assistida e Dra. Andréa Telles médica ginecologista e obstetra, especializada em Reprodução Humana Assistida, ambos fundadores e diretores da Clínica Fertilità, falaram sobre a solução para os casos de infertilidade.

A reprodução humana assistida é a especialidade médica que atua na solicitação e interpretação de exames necessários para a investigação de casais inférteis (que não engravidam naturalmente por um ano de tentativa), executa cirurgias necessárias para a correção dessas causas e executa tratamentos reprodutivos de baixa e alta complexidade, respectivamente inseminação intrauterina e fertilização in vitro.

“A descoberta da infertilidade não é algo fácil para um casal, sempre existe no começo uma resistência ao diagnóstico e uma dificuldade de aceitação, o que leva ao aumento do tempo em procurar ajuda especializada e essa perda de tempo causa impactos no sucesso do tratamento. Ouço muito na minha prática clínica essa frase ‘Doutora eu queria engravidar em casa! Não queria ter que fazer tratamento!’

Não podemos esquecer que a infertilidade precisa ser encarada como uma doença e como qualquer outra doença precisa de tratamento.

Temos consciência que a descoberta da infertilidade é sempre uma situação emocionalmente desafiadora para ambos, mas em alguns casos quando o problema é masculino se torna ainda mais complexa e nesse momento a compreensão e comunicação são fundamentais para que o casal continue unido no propósito de serem pai e mãe”, explica Dra. Andrea Telles.

É preciso entender que a infertilidade é uma condição médica e não define o valor ou a masculinidade do seu parceiro.

“A comunicação é essencial para manter a relação forte. Os dois precisam estar juntos e em sintonia para que o tratamento flua da melhor maneira possível. As causas de infertilidade masculina representam 40% das causas de infertilidade estando em pé de igualdade com a infertilidade feminina e em 20% dos casais temos fatores masculinos e femininos juntos causando a dificuldade para engravidar, por isso é essencial que os homens sejam parte integrante do processo e estejam presentes na consulta com especialista em reprodução humana”, afirma Dra. Andrea.

A consulta com especialista é fundamental para a identificação das possíveis causas da infertilidade e com isso a definição do melhor tratamento para o casal, independente se o fator é masculino ou feminino, o casal deve se manter junto em todo o processo.

“Apoio médico e emocional especializado em questões de infertilidade, são necessários para que essa jornada seja mais leve para todos.

A minha maior dica é procurar uma clínica e profissional que consigam transmitir segurança, confiança e acolhimento. Terapias de casal podem ajudar a navegar pelas emoções e fortalecer a relação. O homem e a mulher devem focar em um estilo de vida saudável, que pode incluir uma dieta equilibrada, exercícios físicos e a redução de estresse”, destaca Dra. Andrea.

Com relação ao tratamento, este precisa ser encarado como um meio para a realização do sonho de uma família maior.

“Cada casal é único e o mais importante é encontrar um caminho que funcione para os dois. Priorizar o bem-estar emocional e manter-se unido durante todo o processo. O mais importante é encarar o problema, se manterem unidos e não perder tempo, pois esse é precioso para que consigam realizar o sonho de ser papai e mamãe”, finaliza Dr. Iuri.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.