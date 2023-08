Dia Internacional da Cerveja é celebrado nesta sexta-feira, 4 de agosto

No RioMar Aracaju a data será lembrada com promoção, em parceria com a cervejaria Uçá, nas compras realizadas pelo SuperApp

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado na primeira sexta-feira de agosto e tem como objetivo celebrar uma das bebidas alcoólicas mais populares e antigas do mundo: a cerveja. A data foi criada em 2007 por um grupo de amigos em Santa Cruz, Califórnia, e desde então vem ganhando reconhecimento e adesão globalmente. A celebração envolve eventos, festas, degustações e diversas atividades relacionadas à apreciação e cultura cervejeira.

O Brasil é conhecido por ter uma cultura de consumo de cerveja bastante considerável. Só no ano passado, o brasileiro consumiu quase 16 bilhões de litros da bebida, segundo pesquisa realizada pela Euromonitor Internacional para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – Sindicerv. A bebida é amplamente apreciada em diversas ocasiões, desde festas e eventos esportivos até reuniões familiares e encontros sociais. Além disso, o mercado brasileiro é o terceiro maior produtor do mundo ficando atrás da China e EUA, em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

O país possui uma grande diversidade de marcas e estilos de cerveja, incluindo cervejas artesanais que têm ganhado espaço e popularidade nos últimos anos. O consumo de cervejas especiais e artesanais tem crescido significativamente, impulsionado pela busca por sabores diferenciados e pela valorização da cultura cervejeira.

Promoção online, em parceria com a Cervejaria Uçá

Para celebrar a data e fazer referência às cervejas artesanais produzidas em nosso estado, o RioMar Aracaju lança promoção em sua plataforma digital no período de 4 a 6 de agosto. Na compra de qualquer produto no segmento de alimentação através do SuperApp RioMar Aracaju, no valor de R$ 40, o pedido chega acompanhado de 2 cervejas da marca Uçá, dos rótulos: Presepada, Arre Égua e Goré, enviadas aleatoriamente. O regulamento da promoção pode ser conferido no www.riomararacaju.com.br

É importante ressaltar que, no Brasil, o consumo de cerveja é permitido apenas para adultos maiores de 18 anos. Além disso, a legislação proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em determinadas situações, como dirigir veículos, e estabelece limites para a quantidade de álcool permitida no sangue dos motoristas. Portanto, o consumo da bebida deve ser feito com moderação e responsabilidade, levando em conta os aspectos de saúde e segurança.

Sobre a Cervejaria Uçá

A cervejaria Uçá, primeira cervejaria artesanal de Sergipe, foi fundada pelos sócios Fellipe Barros e André Felizola, e inaugurada em 13 junho de 2018, com o intuito de inovar o mercado local trazendo um produto fresco e de qualidade com inspiração e valorização do nosso estado.

A cervejaria produz uma variada carta de cervejas, utilizando insumos de alta qualidade, levando em consideração a escolha da origem, do transporte e armazenamento da matéria prima. Os insumos são provenientes, em sua maior parte, de países como a Holanda, Bélgica, Inglaterra e Alemanha, de onde vem o malte, e dos Estados Unidos, que produzem os melhores lúpulos do mundo. A produção da Uçá também é isenta de conservantes ou aditivos, além do rígido controle da temperatura e umidade para maltes e lúpulos e ausência do processo de pasteurização.

Em 2022, a cervejaria Uçá participou do concurso Aro Rojo, na cidade de Tampico, no México. A Uçá foi o principal destaque do país, sendo eleita a melhor cervejaria do Brasil entre as participantes. O rótulo Valeime, foi escolhido como a melhor cerveja recebendo medalha de ouro na categoria Mixed Fermentation Sour Beer.

Além da Valeime, a Uçá produz rótulos inspirados na regionalidade, linguagem, cores e sabores de Sergipe, entre eles Goré, Cabueta, Bença, Gota Serena, Arre Égua, Cabrera, Pega pa Capá, Presepada, Para Raio e Fi du Canso.

