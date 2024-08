Dia Internacional da Cerveja é celebrado no Outback nesta sexta-feira

Clientes poderão curtir a data com o icônico chopp na caneca congelada pela metade do preço das 17h até o fechamento do restaurante

Para comemorar o Dia Internacional da Cerveja, o icônico chopp do Outback Steakhouse estará com 50% de desconto durante toda a noite desta sexta-feira, dia 2 de agosto. A promoção inicia às 17h e segue até o fechamento do restaurante em Aracaju, que fica localizado no piso L1 do RioMar Shopping. A caneca congelada, com colarinho chamando a atenção, em um ambiente temático australiano e com atendimento hospitaleiro, é uma excelente opção para curtir com os amigos.

É a primeira vez que o Outback estende esse benefício para toda a noite. O cliente paga metade do valor sobre o preço do cardápio de qualquer chopp. Não é válido para Chopp Brahma Outback 1 litro e cervejas especiais. Para ter direito ao desconto, todos os pedidos devem ser registrados até o horário de encerramento do restaurante e limitados a uma bebida alcoólica por vez e por pessoa. A promoção é válida somente nesta sexta-feira (2), durante o Billabong Hour do Outback, o happy hour especial australiano.

Celebrado anualmente na primeira sexta-feira de agosto, o dia da tão apreciada bebida foi instituído em 2007, nos Estados Unidos. A ideia surgiu em um bar em Santa Cruz, na Califórnia, quando um grupo de amigos, incluindo o cervejeiro Jesse Avshalomov, decidiu designar esse dia como o Dia Internacional da Cerveja. A ocasião visa celebrar os produtores, consumidores e garçons que desempenham papéis essenciais na experiência de degustar uma boa cerveja – ou um chopp gelado. Hoje, a festividade é reconhecida em mais de 80 países, incluindo o Brasil.

