Dia Internacional da Mulher: Banda Maria Tambô agita a noite de sábado em Aracaju

Grupo percussivo feminino apresenta-se em 8 de março, a partir das 17h30, no Shopping Jardins

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com a boa música da banda Maria Tambô. A apresentação acontece neste sábado, 8 de março, a partir das 17h30, na Praça de Alimentação Jardins. O acesso é gratuito.

Sob a regência do músico Edson Pikenno, o grupo promete animar a noite ao som de ritmos afro-brasileiros. A banda é fruto do projeto criado em 2023 com o objetivo de iniciar e profissionalizar mulheres que desejam se inserir na cena musical percussiva de Sergipe. O objetivo principal é o fortalecimento da cultura brasileira, bem como promover o empoderamento feminino, visando a equidade de gêneros, a valorização da pessoa e o resgate dos costumes do país e do Estado de Sergipe.

Empreendedorismo feminino

As celebrações do Dia Internacional da Mulher contam também com a Feira de Empreendedorismo Feminino que acontece até o dia 15 de março no Shopping Jardins. O evento está sendo realizado em parceria com os institutos Ágatha e JCPM de Compromisso Social, no corredor da loja Kalunga. Bolsas, acessórios e deliciosos doces e salgados feitos por mulheres atendidas pelo Ágatha são alguns dos itens comercializados, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.

Maria Tambô

O quê? Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a banda percussiva Maria Tambô anima o público de todas as idades ao som de ritmos afro-brasileiros.

Quando? Sábado, 8 de março, a partir das 17h30.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Gratuito.

Foto: Arquivo Maria Tambô – Lotti+Caldas Comunicação