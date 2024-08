Dia Internacional do Gato: felinos lideram crescimento de animais de estimação no Brasil

Entre as causas desse crescimento estão os benefícios do convívio com o animal, muitos deles comprovados cientificamente

O número de gatos como animal de estimação é crescente no Brasil. Segundo o Censo Pet IPB, levantamento da população de animais de estimação realizado pelo Instituto Pet Brasil,a população de felinos foi a que registrou maior crescimento no Brasil entre 2020 e 2021, 6% – acima do aumento dos cães, que ficou em 4%. A pesquisa revela que nesse período de um ano, a população de gatos registrou um aumento de 25,6 milhões para 27,1 milhões, o maior crescimento entre as espécies no período. Considerado o primeiro animal a ter sido domesticado pelo homem, ele tem um dia especial todos os anos graças à International Cat Care, instituição que estabeleceu o 8 de agosto para celebrar a data, há mais de 20 anos. Mas a decisão de adotar um felino e levá-lo para casa requer alguns cuidados, principalmente consultas regulares ao médico veterinário.

A médica veterinária preventiva e especialista em felinos, Candice Garcia, destaca que entre as causas desse crescimento estão os benefícios do convívio com o animal, muitos deles comprovados cientificamente. Estudos do National Institute of Health (NIH) mostram que acariciar um gato pode liberar ocitocina no cérebro, o que ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade.

“Independentes, mas de natureza curiosa e exploradora, os gatos são animais que formam fortes laços com seus tutores e demonstram carinho de diversas maneiras. É um ótimo animal de companhia, traz alegria para casa porque ele brinca, interage com o tutor e ajuda com algumas emoções, aliviando sentimentos de solidão e tensão”, diz.

Mas a decisão de adotar um felino e levá-lo para casa requer alguns cuidados. A Dra. Candice Garcia, diretora clínica da Toca dos Gatos – única exclusiva para felinos em Sergipe, explica que apesar da independência, os felinos necessitam de atenção e cuidados regulares, como alimentação balanceada, água fresca, atividades que estimulem seu instinto natural de caça, brincadeiras e, principalmente, acompanhamento de rotina com um veterinário.

“O especialista vai fornecer todas as orientações necessárias desde os primeiros meses de vida até a velhice do gato. Ele explicará sobre os cuidados básicos, incluindo prevenção, vacinação, vermifugação, alimentação adequada e enriquecimento do ambiente onde o gato viverá. Os gatos precisam de muita atenção porque são discretos, eles têm o que a gente chama de doença silenciosa, então ele não demonstra que está doente no começo da doença”, pontuou a especialista.

Entre outros benefícios, o tratamento preventivo favorece a longevidade e qualidade de vida dos bichanos, já que previne e proporciona um diagnóstico precoce de doenças. Especialista em medicina preventiva, Candice Garcia é pioneira neste tratamento por meio do Miau Prev, o clube preventivo da Toca dos Gatos.

“Com os procedimentos disponibilizados pelo Clube Preventivo Miau Prev, é possível mapear até 80% das doenças mais comuns em gatos e assim, determinar as melhores formas de cuidado e prevenção”, destacou.

Um outro tópico crucial no cuidado com os gatos é o controle de natalidade. A castração é essencial para a saúde e bem-estar tanto dos animais quanto da comunidade. A superpopulação de gatos é um problema crescente que leva ao abandono e ao sofrimento de muitos felinos nas ruas. Além disso, a reprodução desenfreada aumenta a incidência de doenças transmissíveis, como a leucemia felina e a imunodeficiência felina, que podem se espalhar rapidamente em populações não controladas.

“No caso de gatos que têm acesso às ruas, a castração é o método mais comum de controle de natalidade. A gente pede que ela seja realizada, para que não haja esse descontrole populacional”, disse Candice Garcia.

Adoção responsável

Ficou com vontade de ter um gatinho? A adoção responsável pode ser uma opção para você! Segundo a médica veterinária especialista em gatos, Candice Garcia, a adoção de um ou mais gatos proporciona inúmeros benefícios, mas a especialista reforça a importância da adoção responsável e consciente.

“Acho que a adoção responsável, independentemente de ser gato, deve ter uma certa garantia. Muitas pessoas adotam um filhote porque é bonitinho, pequenininho e ocupa pouco espaço. Mas a partir do momento que cresce, perde a graça e quer descartar. Essa não é uma atitude correta e, por isso, orientamos que as pessoas pensem bem e sejam conscientes na hora de adotar”, finaliza Candice Garcia.

Fonte e foto NV Comunicação