Dia Internacional do Idoso é celebrado com programação gratuita em Aracaju

RioMar Aracaju celebra a data com programação gratuita voltada ao público 60+

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o RioMar Aracaju celebra o Dia Internacional do Idoso, promovendo um dia inteiro de atividades dedicadas ao público 60+. Com o tema “Prevenção para uma vida mais saudável”, o evento acontece das 10h às 17h, no Coworking IJCPM, localizado no Piso L1, ao lado da Kalunga. A participação é gratuita e aberta ao público.

A ação acontece em parceria com o Clube Vida Longa, através do Instituto de Atenção à Longevidade e o grupo Minha Companhia e tem como objetivo acolher e promover o bem-estar da terceira idade, por meio de atividades que estimulam o corpo, a mente e a convivência social.

A celebração da data é uma oportunidade de valorizar a contribuição dos idosos à sociedade, combater o preconceito etário e incentivar o envelhecimento ativo, conceito que envolve manter corpo e mente em movimento, com autonomia e qualidade de vida.

Celebrado mundialmente em 1º de outubro desde 1991, o Dia Internacional do Idoso foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o propósito de chamar atenção para os desafios do envelhecimento e promover o respeito aos direitos da pessoa idosa. No Brasil, a data também marca o início da vigência do Estatuto do Idoso, criado em 2003, que garante direitos fundamentais como acesso à saúde, transporte gratuito e proteção contra violência.

Com uma programação diversificada, o evento “Prevenção para uma vida mais saudável” enaltece a promoção de uma longevidade tranquila e da inclusão social, oferecendo momentos de aprendizado, interação e celebração à vida.

Confira a programação:

10h – Abertura com roda de conversa: Envelhecer de bem com a vida

11h – Oficina de Ginástica Cerebral: Estimulação Cognitiva

13h – Roda de conversa: Prevenção para uma vida longa e saudável

15h – Oficina da Memória

15h30 – Apresentação Musical

16h – Aula de Dança

17h – Encerramento

Serviço

O quê? Clube Vida Longa, através do Instituto de Atenção à Longevidade e da Minha Companhia, celebram o Dia Internacional do Idoso.

Quando? Dia 1º de outubro (quarta-feira).

Atrações? Rodas de conversa, oficinas de ginástica cerebral e memória, apresentação de coral e aula de dança.

Onde? Coworking Sustentável, localizado no piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria