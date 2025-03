Dia Mundial da Água: troque óleo de cozinha usado por canudo de inox, em Aracaju

Iniciativa acontece neste sábado, 22 de março, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Você sabia que cada litro de óleo de cozinha descartado de forma incorreta polui cerca de 20 mil litros de água? Para estimular o descarte adequado desse poluente e incentivar a população a adotar hábitos que contribuam com o planeta, o Shopping Jardins e a Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) promovem a campanha “Troque óleo de cozinha usado por canudo de inox”. A iniciativa celebra o Dia Mundial da Água e acontece neste sábado, 22 de março, na loja da FMA instalada no mall em frente ao hipermercado GBarbosa.

Para receber o presente, basta entregar 2 litros de óleo de cozinha usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) e apresentar cadastro de usuário do aplicativo do Shopping Jardins Jardins (Android e iOS). A troca é limitada a um canudo por CPF cadastrado e pode ser realizada das 10h às 22h, ou enquanto durar o estoque de canudos, o que ocorrer primeiro. Os resíduos arrecadados serão destinados à Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado, empresa que beneficia o resíduo e o encaminha à fabricação de produtos de limpeza e biodiesel.

Como descartar o óleo usado?

O descarte inadequado de óleo de cozinha usado é um dos principais contaminantes de rios e mananciais, além de poluir o solo e contribuir com o aumento do efeito estufa. “O óleo é muito usado na culinária brasileira e, quando descartado no ralo da pia, por exemplo, pode contribuir para o entupimento do encanamento, polui nossos mananciais, o solo e a água, e até mesmo a atmosfera acaba sendo prejudicada. A decomposição do óleo produz o gás metano (CH4), que é um causador do efeito estufa e o problema do aquecimento global”, destaca Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

Assim, é primordial que a população armazene o óleo usado na fritura dos alimentos em um recipiente plástico com tampa e o deposite em coletores adequados. “Em casa, as pessoas podem ir guardando o óleo usado em uma garrafa pet com tampa e, quando ela estiver cheia, trazer para o Shopping Jardins. Além da campanha que acontece neste sábado, nós disponibilizamos um coletor fixo no Ecoponto localizado no Estacionamento F, próximo ao GBarbosa, onde a população pode descartar corretamente o óleo de cozinha usado, durante todo o ano”, explica Vivianne Andrade.

Hábitos sustentáveis

A campanha realizada em parceria com a FMA busca contribuir também com a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte e uso inapropriados dos canudos plásticos, resíduos que afetam a vida marinha. Ao adotar a utilização de canudos permanentes, de uso individual, em seus hábitos, cada pessoa contribui com a preservação do planeta. Em Sergipe, a lei estadual nº 8689 de 2020 proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em eventos, restaurantes, bares, dentre outros estabelecimentos comerciais.

A Fundação Mamíferos Aquáticos

Desde 1989, a FMA atua nacionalmente com atividades que envolvem manejo e pesquisa científica, estudando os efeitos antropogênicos nos recursos marinhos, e com parcerias e ações colaborativas que promovem mudanças socioambientais. A instituição também está inserida no apoio à construção e execução de políticas públicas e marcos regulatórios. O Projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é um dos trabalhos da organização de maior destaque em Sergipe, sendo responsável pelo monitoramento do peixe-boi Astro e, mais recentemente, do Tupã.

Mais informações sobre a FMA estão disponíveis estão disponíveis no site mamiferosaquaticos.org.br e no perfil @MamiferosAquaticos no Instagram. O Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho (PVPBM) é realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Para conhecer mais, acesse www.vivaopeixeboimarinho.org e siga @vivaopeixeboimarinho no Instagram.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação