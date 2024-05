DIA MUNDIAL DA RECICLAGEM É CELEBRADO NO RIOMAR ARACAJU, EM PARCERIA COM A FPPM E RECICLART

O RioMar Aracaju antecipa as comemorações pelo Dia Mundial da Reciclagem, celebrado em 17 de maio, e nesta terça-feira, realiza oficina de reutilização e reciclagem de resíduos, ministrada pela Reciclart, para 15 idosos da Fundação Pedro Paes Mendonça. A proposta da iniciativa é transformar materiais descartados em produtos funcionais, por meio da reutilização de CDs e outros objetos descartáveis, além de promover um dia diferenciado aos participantes.

Das 10h às 11h30, o grupo de idosos vai estar na loja do evento, localizada no primeiro piso do RioMar, ao lado da farmácia Pague Menos, aprendendo sobre a importância da reciclagem para o planeta e mergulhando no universo de possibilidades que a reutilização proporciona. Na oportunidade, a Reciclart vai ensinar a transformar CDs e outros objetos descartáveis em porta-retratos.

A ação será conduzida pela coordenação de Sustentabilidade do RioMar Aracaju, do analista ambiental e terapeuta ocupacional da Fundação Pedro Paes Mendonça, além de artesãs da Reciclart.

Mas a celebração não para por aí. Os participantes terão a oportunidade de se conectar ainda mais com o ciclo da vida ao receberem saquinhos de substrato provenientes do processo de compostagem, juntamente com sementes. Esta iniciativa agroecológica, tem como objetivo explicar a técnica de transformação do resíduo orgânico em substrato fértil e também incentivá-los a cultivar a própria horta.

“A data surge como um viés educacional, na tentativa de conscientizar a sociedade como um todo para a importância do descarte correto e na reutilização, como forma de transformar o resíduo em produtos funcionais. Por isso, estamos trabalhando com os idosos do Lar Dona Conceição, um grupo de outra geração, para que eles também participem desse processo de conscientização”, explica Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do RioMar Aracaju.

Sobre o Dia Mundial da Reciclagem

O Dia Internacional da Reciclagem foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no dia 17 de maio. A data tem como objetivo estimular a sociedade a refletir sobre as questões ambientais e a realizar o descarte correto dos resíduos que são consumidos Através da reciclagem, boa parte dos resíduos gerados pelas indústrias voltam à cadeia de valor, reduzindo o impacto ambiental.

Segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos maiores produtores de lixo do mundo, sendo a reciclagem por aqui ainda muito inferior ao número que o país precisa alcançar. Em 2022, por exemplo, foi reciclado apenas 4% de quase 82 milhões de toneladas de resíduos gerados. O restante dos detritos foi para os aterros, lixões ou jogados nas ruas, terrenos baldios e praças das cidades brasileiras. Por conta do número alarmante, se faz necessário que toda sociedade se some na promoção de ações que visem a consciência ambiental de toda a população.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação