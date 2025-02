Dia Mundial do Gato: especialista explica como garantir o bem-estar do seu felino    

É essencial garantir que os gatos tenham um ambiente adequado e recebam os cuidados necessários para uma vida longa e saudável

Nesta segunda-feira, 17, é celebrado o Dia Mundial do Gato, uma data que vai além da fofura desses animais. Pesquisas apontam os benefícios que os felinos proporcionam aos tutores, especialmente para a saúde mental. O simples ato de acariciar um gato reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, além de estimular a liberação de serotonina e dopamina, substâncias que promovem o bem-estar. Mas a data não é apenas para celebrar a presença desses animais, mas também para reforçar a importância dos cuidados preventivos e do amor responsável. Afinal, garantir a saúde dos felinos é a melhor forma de retribuir todo o carinho que eles oferecem.

De acordo com a médica veterinária especialista em felinos, Candice Garcia, os felinos podem transformar a vida das pessoas. Além de proporcionarem companhia, os gatos ajudam a reduzir o estresse e até combatem a ansiedade.

“Hoje os animais fazem parte da família. Muitas pessoas com depressão ou outros problemas psíquicos encontram nos gatos um apoio emocional. Eles passam a se preocupar com o bem-estar do animal e, assim, ocupam a mente de forma positiva. Já vi muitos casos de clientes que adotaram gatos para ajudar na depressão e tiveram uma melhora significativa”, conta a veterinária.

Para que esse vínculo seja saudável, no entanto, é essencial garantir que os gatos tenham um ambiente adequado e recebam os cuidados necessários para uma vida longa e saudável.

“Manter a saúde do gato em dia começa com a prevenção. Até os 10 anos, a recomendação é levar o felino pelo menos a uma consulta ao ano. Se o gatinho tiver mais de 10 anos, o acompanhamento deve ser realizado a cada seis meses ou, em alguns casos, a cada quatro meses”, orientou a diretora clínica da Toca dos Gatos, única exclusiva para felinos no Estado.

Outro fator essencial é a alimentação, a opção mais recomendada é a ração super premium, que contém níveis adequados de proteína e nutrientes essenciais para a saúde do animal. A veterinária diz que a saúde do gato começa pela boca, ou seja, uma alimentação equilibrada pode garantir sua saúde.

O ambiente onde o gato vive também influencia diretamente no seu estado emocional. “Os gatos também podem sofrer de depressão, tédio e ansiedade. Por isso, é essencial oferecer um ambiente enriquecido, com prateleiras, brinquedos, arranhadores e esconderijos. Também é recomendável ter dois gatos, pois eles fazem companhia um ao outro”, destaca Candice.

Castração e vacinação

A castração traz inúmeros benefícios para a saúde dos felinos. Nas fêmeas, reduz em até 90% o risco de câncer de mama e previne tumores e infecções no útero. Já nos machos, evita problemas como tumores nos testículos e reduz comportamentos indesejados, como marcação de território e tentativas de fuga. Além disso, a castração também previne quedas de janelas, que acontecem quando o gato tenta sair atrás de fêmeas no cio.

A vacinação é outro cuidado indispensável. Filhotes precisam de três doses da vacina polivalente e uma de raiva, enquanto os adultos devem receber o reforço anual, independentemente de viverem em casas ou apartamentos.

Os gatos costumam esconder sinais de doenças, o que exige atenção redobrada dos tutores. “Os problemas mais comuns são bucais, urinários e gastrointestinais. Se o gato apresentar salivação excessiva, dificuldade para comer, urinar fora do lugar ou vômitos frequentes, é importante levá-lo ao veterinário o quanto antes”, alerta Candice.

Sobre a Toca dos Gatos

A Toca dos Gatos é a única clínica exclusiva para felinos em Sergipe, fundada e comandada pela veterinária Candice Garcia. Localizada na Avenida Acrísio Cruz, nº 90, no bairro Salgado Filho, em Aracaju, a clínica oferece atendimento especializado para gatos, com horário de funcionamento diferenciado: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.

Além das consultas de rotina e do atendimento de emergência, a Toca dos Gatos também oferece serviços de internamento e possui um laboratório próprio. Reconhecida como referência em medicina felina no estado, a clínica se destaca ainda por ser pioneira no Brasil no clube preventivo para gatos. Para mais informações e agendamentos, os tutores podem entrar em contato pelos telefones (79) 3211-2988 ou (79) 98856-2863 (WhatsApp).

