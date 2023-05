Dia Mundial do Hambúrguer é celebrado neste domingo no RioMar Aracaju

No RioMar Aracaju, as famílias podem saborear o sanduíche que é sucesso mundial, em opções de fast-food e gourmet

O RioMar Aracaju preparou uma seleção especial de sanduíches para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio. Realizando os pedidos através da plataforma online, a compra chega ao destino acompanhada de 2 latas de cerveja Uçá. Através do canal online é possível encontrar a iguaria nas redes de fast-food Bob’s e BBurguer, além das opções saborosas de hambúrgueres ‘terra e mar’ do Camarada Camarão.

Acessando o RioMar Aracaju Online e SuperApp RioMar Aracaju, os amantes da iguaria podem aproveitar ofertas exclusivas dos deliciosos sanduíches. Até o dia 28 de maio, o Festival do Hambúrguer apresenta opções que vão desde montagens mais tradicionais às mais elaboradas, com molhos e ingredientes diversificados.

Na plataforma RioMar Aracaju Online e no SuperApp RioMar Aracaju, as ofertas estão imperdíveis: 2 trio Big Bob de frango de R$53,80 por R$ 39,80 e acompanha bebida e batata; combo duplo smash chedar bacon do BBurgue por $ 45,08; burguer Terra e Mar do Camarada Camarão com carne e camarão por R$ 57,39; 4 mini burguers de camarão do Camarada Camarão por R$ 60,84, entre outras delícias com preços especiais.

Essas ofertas são exclusivas para pedidos realizados pelo aplicativo (Android e iOS) ou site www.riomararacajuonline.com.br. A plataforma de compras atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação