Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no Shopping Jardins

Criado sob os pilares da sustentabilidade, o espaço ‘Viver Bem’ será palco do lançamento da campanha #CombataAPoluiçãoPlástica nesta segunda-feira, 5 de junho

O Shopping Jardins celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e brinda a população com um ambiente de convivência localizado em frente à loja O Boticário. O ‘Viver Bem’ será inaugurado nesta segunda-feira, 5 de junho, às 14 horas, quando será palco do lançamento, em Sergipe, da campanha #CombataAPoluiçãoPlástica criada pelas Nações Unidas.

Celebrado anualmente desde 1973, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data fundamental para promover o progresso nas dimensões ambientais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), mais de 150 países participam do movimento e, mais uma vez, o Shopping Jardins e o poder público do Estado de Sergipe juntam-se à essa mobilização.

Assim, nesta segunda-feira, 5 de junho, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (SEMA SE) lança a campanha #CombataAPoluiçãoPlástica a partir das 14 horas. A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (SEMA) e brindará o público com apresentação teatral, oficina e roda de conversa, além da assinatura da Carta de Compromisso de Educação Ambiental.

Viver Bem

Norteado pelos pilares ‘Ambiental, Social e Governança’ (ASG), o Grupo JCPM, administrador do Shopping Jardins, entende que a sustentabilidade não se limita a questões ambientais e econômicas, mas envolve todos os setores da vida em sociedade. Baseado neste princípio, o espaço ‘Viver Bem’ foi criado em parceria com a equipe do Estúdio Topofilia, especialista em planejar e construir projetos com baixo impacto ambiental.

“A área de convivência conta com matérias-primas ecológicas e elementos reaproveitados e, durante o mês de junho, brindaremos os visitantes e os funcionários do shopping com atividades lúdicas, educativas e inspiracionais sobre temas que norteiam o Manifesto de Sustentabilidade do JCPM, como saúde e segurança, organização e governança, compromisso socioambiental, inovação, equidade, diversidade e inclusão, acessibilidade, desenvolvimento pessoal e ética”, explica Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

Durante o horário de funcionamento do centro de compras e lazer, os visitantes de todas as idades também poderão desfrutar do espaço para acessar o wi-fi gratuito, realizar breves encontros profissionais ou, simplesmente, descansar.

Confira a programação desta segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, no ‘Viver Bem’:

14h – Inauguração com exibição do vídeo da campanha #CombataAPoluiçãoPlástica;

14h15 – Assinatura da Carta de Compromisso de Educação Ambiental, por Deborah Dias, diretora-presidente da ADEMA Sergipe;

14h30 – Apresentação teatral Aju Animal (SEMA Aracaju);

15h – Oficina de reutilização de resíduos plásticos (para 30 estudantes);

16h – Roda Conversa: #CombataAPoluiçãoPlástica diminuição do consumo de plástico e consumo consciente com Aline Nepomuceno (Universidade Federal de Sergipe), Raphaella Ribeiro Andrade (SUSTENTASE) e Lucimara Passos (ADEMA).

Foto: Arquivo Shopping Jardins

