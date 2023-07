Dia Mundial do Rock é celebrado com programação especial no RioMar Aracaju

Durante o mês de julho, o shopping promove a 4ª edição do Rock in RioMar, brindando o público com muita música boa e a presença do cantor e compositor Supla no encerramento do projeto

No mês consagrado do rock, o RioMar Aracaju acolhe a quarta edição do projeto Rock in RioMar, com uma programação que reúne os grandes sucessos de bandas icônicas e que representam o gênero musical.

Semanalmente, às quintas e sextas, das 19h às 20h30, o projeto irá reunir seis bandas nas praças de alimentação do empreendimento, a partir de 13 de julho, apresentando os maiores clássicos do pop rock, progressivo, hard, alternativo e punk rock. Neste ano, o cantor Supla será a atração especial do evento.

Abrindo a programação, no dia 13, o cantor Násio sobe ao palco da Praça de Alimentação Rio, com o especial Lulu Santos, interpretando os sucessos de um dos maiores representantes do pop rock nacional.

Guns N’Roses Cover é a atração da sexta-feira, 14 de julho, na Praça de Alimentação Mar. O público vai poder cantar junto com a banda os hits do grupo estadunidense de hard rock, como ‘Sweet Child o’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘It’s so Easy’, ‘Don’t Cry’, dentre tantos outros.

A Sargento Mostarda, traz os sucessos dos Meninos de Liverpool, na quinta-feira, 20 de julho. O tributo aos Beatles acontece na Praça de Alimentação Rio e promete ser inesquecível.

No dia 21, a sexta-feira promete ser mais que especial com a banda Caçadores da Nostalgia Alheia interpretando o melhor do rock e pop rock dos anos 80, nacional e internacional. A apresentação acontece na Praça de Alimentação Mar.

Na quinta, dia 27, a Praça de Alimentação Rio recebe Gabriel Góis com o Especial Coldplay, a icônica banda britânica de rock, que conquistou o mundo. Sucessos como Viva la Vida, Paradise, Magic, Old Friends, entre outros vão estar no repertório da noite.

E encerrando a temporada de rock, o projeto traz como atração nacional o cantor e compositor Supla. A apresentação do roqueiro paulistano acontece ao lado de seus músicos, na Praça de Alimentação Mar. ‘Humanos’, ‘Garota de Berlim’, ‘Japa Girl’, ‘O Tempo não vai Curar’, ‘Ao som que eu Vivi’ são alguns sucessos que vão estar na playlist do astro.

Todas as apresentações iniciam a partir das 19h e os shows são gratuitos.

Serviço

O quê? 4ª edição do Rock in RioMar celebra o mês do Rock.

Quando? Dias 13 e 14 l 20 e 21 l 27 e 28 de julho – sempre às quintas e sextas

Onde? Nas Praças de Alimentação Rio e Mar

Horário? às 19h

Acesso? Gratuito

Programação? 13/07: Násio – Lulu Santos l Praça Rio / 14/07: Guns N’Roses Cover l Praça Mar

20/07: Sargento Mostarda Beatles l Praça Rio / 21/07: Caçadores da Nostalgia Alheia – Anos 80 l Praça Mar

27/07: Gabriel Gois, Especial Coldplay l Praça Rio / 28/07: Supla l Praça Mar

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação