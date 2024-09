Dia Mundial do Turismo é celebrado nesta sexta-feira, dia 27

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Turismo. Considerada importante atividade econômica da atualidade, e que promove um aquecimento na economia, a data foi oficialmente estabelecida pela Organização Mundial do Turismo (OMT) no ano de 1980, logo após a implementação do seu estatuto.

No Brasil, o turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce economicamente, movimentando cada vez mais recursos financeiros. Para se ter uma ideia o total de investimentos no setor em 2022, corresponde R$ 8 bilhões. Já em 2023, o total de investimentos foram de R$ 14 bilhões.

Apesar do crescimento, o Brasil ainda apresenta números tímidos em termos de recebimentos de turistas estrangeiros em face da sua real potencialidade. A tendência, no entanto, é que o setor cresça acima da média mundial ao longo das próximas décadas.

Sergipe

Com paisagens deslumbrantes, a exemplo da Praia do Saco (Estância), Cânions de Xingó ( Canindé de São Francisco), a Orla Pôr do Sol (Aracaju) entre outros, Sergipe tem um potencial turístico intenso. Rico em cultura e arte, o menor estado brasileiro tem realizado investimentos neste setor pujante da economia.

De acordo com o Ministério do Turismo, em 2023, Sergipe atraiu 237 mil viagens, movimentando cerca de R$ 456 milhões na economia estadual. A média de gasto desses visitantes foi de R$ 1.928 por pernoite, a maioria

A pesquisa realizada pelo IBGE e divulgada no portal do Ministério do Turismo destaca que 38,4% declarou ter viajado para municípios de Sergipe para visitas a familiares ou eventos reunindo amigos. Atividade de lazer atraíram 23,7% dos viajantes, enquanto 26,7% foram motivados por tratamento de saúde ou consultas médicas. Outros motivos representaram 11,3% das viagens no estado no ano passado.

Leis aprovadas na Alese

Os deputados e deputadas estaduais têm aprovado leis que contribuem para o fortalecimento do turismo em Sergipe, gerando emprego e renda.

LEI Nº. 8.694 DE 29 DE JUNHO DE 2020 – Institui a “Semana do Turismo”, no Estado de Sergipe, e dá providências correlatas.

LEI Nº. 8.373 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 – Dispõe sobre o exercício da atividade de Guia de Turismo, no Estado de Sergipe, e dá providências correlatas.

LEI Nº. 8.357 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 – Dispõe sobre a instituição de diretrizes para o Turismo Religioso no Estado de Sergipe.

Foto: Joel Luiz/ Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos