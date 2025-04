Diálogos de Luz estreia em Aracaju com reflexão sobre fé e espiritualidade

Espetáculo dramatiza encontro histórico entre Bezerra de Menezes e Emmanuel, no Teatro Atheneu, dia 9 de maio

Aracaju receberá no próximo dia 9 de maio o espetáculo “Diálogos de Luz – Bezerra de Menezes & Emmanuel – Rio de Janeiro, 1886”, uma produção da Rama Kriya que propõe uma reflexão profunda sobre espiritualidade, fé e empatia entre diferentes crenças. A apresentação acontece às 20h, no Teatro Atheneu, com ingressos à venda na bilheteria do teatro, na loja Bebella Charme (Shopping Jardins) e online pelo site Guichê Web.

Inspirada em fatos históricos, a obra ficcional dramatiza o possível diálogo entre o médico e líder espírita Bezerra de Menezes e o sacerdote católico Amaro — este último identificado por Chico Xavier como uma encarnação do espírito Emmanuel. Segundo o livro Deus Conosco (Ed. Vinha de Luz), o encontro entre os dois ocorreu às vésperas do século XX, no Rio de Janeiro, onde conversaram abertamente sobre espiritismo.

Escrita por Alberto Centurião, a peça levanta questionamentos sobre o que poderia ter sido debatido entre essas duas figuras espirituais, ambas comprometidas com a chamada “Nova Revelação”. Com liberdade criativa e respeito às fontes históricas e espirituais, o espetáculo busca ir além do relato biográfico, construindo uma narrativa que propõe empatia, entendimento e reflexão sobre as diferentes manifestações da fé.

Com direção de Lucienne Cunha, o elenco é formado por Antonio Ginco, Rodrigo Giacomin e Sabrina Lee. A cenografia é assinada por Valdir Ramos e os figurinos são da própria Rama Kriya. A produção é uma parceria entre a Rama Kriya Produções e a Trazendo Arte Produções.

Serviço:

Local: Teatro Atheneu

Data: 09 de maio de 2025

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Ingressos: Na bilheteria do teatro, loja Bebella Charme (Shopping Jardins) ou no site guicheweb.com.br

Informações: (79) 99938-1298 / (79) 99977-2888

Por Assessoria de Imprensa

Foto: Divulgação