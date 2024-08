Diêgo Prado investe no diálogo com pessoas durante campanha para prefeito de São Cristóvão

Candidato a prefeito de São Cristóvão, o vereador Diêgo Prado tem investido no diálogo com as pessoas nesse período de campanha. Nesta terça-feira, 20, Diêgo e Pereira se dedicaram a ouvir e apresentar propostas aos comerciantes do bairro Rosa Elze e também caminharam ao lado de apoiadores pelo Loteamento Marcelo Déda.

“A minha campanha é uma campanha feita por pessoas e para pessoas. O maior patrimônio de São Cristóvão são as pessoas que nos recebem tão bem a cada encontro, mas sabem que a tarefa que estamos nos propondo não é fácil. São Cristóvão tem muitas questões a serem resolvidas atualmente. No comércio, pudemos ver que todos estão ansiosos por um apoio da gestão municipal para o desenvolvimento do comércio local. No Marcelo Déda, vimos de perto algumas das dificuldades enfrentadas por aquelas pessoas, como a falta de infraestrutura, saneamento básico e saúde. Duas realidades que precisam ser enfrentadas por quem tem coragem para trabalhar pelo nosso povo”, afirma Diêgo.

Nesta quarta-feira, 21, o candidato também promoveu um PitStop do 55 próximo à Universidade Federal de Sergipe (UFS) para distribuir adesivos e conversar com as pessoas que passam pela região nesse horário, geralmente, em deslocamento para trabalhar em Aracaju ou outras cidades da região metropolitana por não encontrarem oportunidades em São Cristóvão.