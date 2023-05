 Diesel fica mais barato após redução nas refinarias e regiões Sul e Sudeste registram os maiores recuos do País, aponta Ticket Log

Dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) , referentes ao dia 22 de maio, apontaram que o diesel comum foi comercializado a R$ 5,49, com recuo de 3,48% após a redução de 12,8% no repasse às refinarias, anunciada no último dia 16. Já o diesel S-10 fechou a R$ 5,61 e ficou 3,59% mais barato para os motoristas.

“No recorte regional, o Sudeste liderou com o maior recuo no preço médio do diesel comum, de 4,79%, que fechou a R$ 5,15. Já a redução mais expressiva para o tipo S-10 foi identificada na Região Sul, com o combustível comercializado a R$ 5,08, com baixa de 6,27%. Todas as regiões registraram redução no preço médio dos dois tipos de diesel”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Gasolina

Após a redução de 12,6% no valor da gasolina no repasse às refinarias, anunciada também no dia 16, o preço médio do litro caiu 3,11% e fechou a R$ 5,64. “O valor da gasolina já seguia tendência de baixa desde abril. No recorte regional, o Sudeste se destacou com a queda mais expressiva para o combustível. O preço médio do litro fechou a R$ 5,30 na região, com redução de 3,99%”, comentou Pina.

A Região Sul encerrou o dia 22 com a gasolina a R$ 5,34, com queda de 3,61% ante o período anterior à redução. No Centro-Oeste, o combustível foi comercializado a R$ 5,51, com recuo de 2,99%. No Norte, a gasolina foi vendida a R$ 5,93, com redução de 2,95%, e no Nordeste, a R$ 5,56, após o litro ficar 2,28% mais barato.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log , que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Fonte RPMA Comunicação