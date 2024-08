Digital influencers chegam a Aracaju para desenvolver conteúdo

Digital influencers nacionais chegam a Aracaju para desenvolver conteúdo sobre o destino Sergipe

O Governo de Sergipe recebeu oito digital influencers nacionais na última quarta-feira, 31. A ação de marketing está sendo promovida pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e com apoio de fornecedores do trade turístico sergipano. Até o dia 6 de agosto, os influenciadores farão uma imersão turística pelo estado, visitando diversos lugares com o objetivo de divulgar o destino Sergipe. O primeiro passeio, realizado na quinta-feira, 1, foi para a Lagoa dos Tambaquis e a Praia do Saco, ambos em Estância. Depois, eles conheceram a Casa de Forró Cariri, em Aracaju.

A iniciativa foi desenvolvida como forma de consolidar o turismo na região a partir da divulgação das belezas naturais, da cultura e da gastronomia que existem em Sergipe. Desse modo, os influenciadores vão publicar as experiências nas redes sociais deles, objetivando atrair mais turistas para o estado. Os influencers que estão participando desta ação são: Diego Berlitz (@diegoberlitz), Nataly Soares (@sundaycooks), Elizabeth Werneck (@elizabethwerneck), Everton Silva (@praondeiragora), Guta Cunha (@vambora), Fernanda Pádua (@360meridianos), Olívia Souza Cruz (@oliviagarimpandoporai) e Fernanda Goldzveig (@fefapelomundooficial).

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, na era da internet, desenvolver ações nas mídias sociais é essencial. Por isso, usar digital influencers em nível nacional se mostra uma estratégia relevante devido ao potencial de alcance e engajamento que eles têm. “Os influenciadores conseguem alcançar públicos diversos. Com os milhares de seguidores que possuem, eles podem divulgar de forma mais ampla o destino. Isso fará com que promovam mais significativamente o turismo em Sergipe, destacando nossas belezas naturais, artesanato, cultura, gastronomia e o caloroso acolhimento do povo sergipano. Desse modo, faz com que fomente o setor turístico e movimente a economia, à medida que vai gerar emprego e renda para nosso estado”, declara.

Experienciando Sergipe

O digital influencer, Everton Silva, realiza viagens em geral, promovendo o turismo de luxo, além de experiências e promoção de destinos. Segundo ele, a experiência ao chegar a Sergipe começou assim que pôs os pés no estado, pois pôde sentir de imediato “o tal aconchego”, como ele destaca, que os sergipanos tanto prometem. “Aqui, em questão geográfica, pode até ser o menor estado do Brasil, mas é gigante nas possibilidades que as pessoas têm de montar um roteiro de ponto a ponto. É um estado que, de fato, em pouco tempo, a gente já viu que entrega tudo que todos os outros do Nordeste entregam: a alegria das pessoas, a simpatia, o acolhimento, o tal do aconchego. O orgulho de ser sergipano é superenvolvente. Com um dia, a gente já consegue tirar essa conclusão. Por isso que a gente está fazendo isso com tanto carinho, com tanto gosto”, afirmou.

À semelhança de Everton Silva, a influenciadora Fernanda Goldzveig também faz viagens em geral, mas foca no ecoturismo, viagens de experiência e histórico-culturais. Para ela, chegar a Sergipe foi uma surpresa extremamente agradável. “A expectativa era alta e foi alcançada com sucesso. É um ambiente extremamente acolhedor. As pessoas são muito calorosas, e os lugares são muito lindos, enchem os olhos. A gente sabe que vai ter muito mais pela frente. Foi só um dia de viagem e já foi muito gostoso de passar esse dia. Então, tenho certeza de que os próximos que virão vão ser ainda melhores do que foi hoje”, assegurou.

Acostumada a divulgar roteiros completos dentro e fora do Brasil, com destaque para os destinos que focam na cultura, a digital influencer, Nataly Soares, disse estar muito feliz de vir a Sergipe. Ela ressalta a satisfação de conhecer mais do estado que considera tão bonito, mas que, na opinião dela, ainda é tão pouco explorado e conhecido tanto pelo turista brasileiro quanto pelo internacional. “Sei que, em poucos dias, em poucos momentos, a gente vai conseguir viver experiências muito marcantes, um turismo muito caloroso. Nós fomos muito bem-acolhidos e muito bem-recebidos por aqui. E também é muito legal, porque os lugares de natureza não são lotados. Então, também é um destino perfeito se a pessoa quer fugir da agitação”, observou.

Foto: Ascom Setur