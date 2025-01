Direitos e deveres: Energisa reforça a importância da atualização cadastral

Clientes com aparelhos de sobrevida precisam atualizar cadastro

Os clientes da Energisa Sergipe precisam atualizar o cadastro para receber as informações da distribuidora e solicitar os serviços. Os pacientes que dependem de aparelhos de sobrevida também precisam realizar a atualização para ter prioridade em situações emergenciais e na realização de manutenções programadas.

A distribuidora atende mais de 850 mil clientes em 63 municípios, incluindo residências, comércios e indústrias. O coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas, destaca que para assegurar um atendimento adequado, em caso de interrupções de energia, é fundamental que a concessionária identifique os clientes que utilizam equipamentos de sobrevida.

“É muito importante que as famílias desses pacientes atualizem o cadastro de suas unidades consumidoras comprovando por meio de documentos/laudos sobre a existência de aparelhos de sobrevida, pois, sem essa atualização, não conseguimos identificar e oferecer o suporte necessário. O cadastro atualizado facilita o contato com o cliente para situações como desligamento programado e situações emergenciais”, explica Rosano.

Para realizar o cadastro, o titular da conta deve comparecer, de forma presencial, a uma das agências da Energisa. Apresentar documentos que comprovem a identidade do cliente e o relatório médico contendo o CID com a referida necessidade do paciente, o período de vigência e carimbo com CRM do médico. Estão entre os equipamentos entendidos como vitais estão os respiradores ou ventilador pulmonar, monitores de parâmetros vitais, bombas de infusão, aparelhos de diálises, entre outros.

Como atualizar o cadastro

Se você mudou de endereço recente, telefone e ou e-mail, é fundamental realizar a atualização cadastral pelos canais digitais de forma rápida e segura para evitar transtornos e garantir que as informações da distribuidora cheguem até o cliente. Os clientes podem acessar o aplicativo Energisa On, WhatsApp: gisa.energisa.com.br ou o site servicos.energisa.com.br e escolher a opção ‘atualizar dados.

“É um direito do consumidor de energia elétrica receber os avisos de desligamento programado para execução de obras e melhorias na rede elétrica. Por outro lado, é dever do cliente manter os dados atualizados para receber esses avisos desligamento da rede elétrica”, destaca.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas