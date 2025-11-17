Direto de Cuba, Buena Vista Social Orchestra se apresenta em Aracaju nesta quarta-feira

Aracaju vai viver uma noite histórica nesta quarta-feira, dia 19 de novembro, quando a Buena Vista Social Orchestra, formada por integrantes originais do lendário Buena Vista Social Club, sobe ao palco da Mansion Eventos (Av. Inácio Barbosa, 4444) para um espetáculo único, emocionante e repleto de clássicos que marcaram gerações. Os portões abrem às 19h para o acesso ao espaço e o show inicia às 20h.

Sob a regência de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e um dos nomes centrais do Buena Vista Social Club, o grupo desembarca no Brasil com uma produção de alto nível e uma orquestra completa, reunindo 10 músicos cubanos em cena. O espetáculo preserva a alma do projeto que revolucionou a música latina nos anos 1990 e que segue encantando plateias ao redor do mundo.

Entre os músicos que acompanham Ramos nesta turnê estão outros membros originais do Buena Vista Social Club, como Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (congas, bongô), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabían Garcia (baixo). Juntos, eles apresentam uma experiência sonora vibrante, cheia de energia, nostalgia e virtuosismo, marca registrada do grupo que se tornou sinônimo da música cubana tradicional.

No repertório, o público pode esperar uma viagem pelos grandes clássicos do álbum “Buena Vista Social Club”, lançado em 1997, vencedor de Grammy e considerado um dos discos mais importantes da história da música mundial. O projeto original e seus desdobramentos já ultrapassaram 50 milhões de cópias vendidas, consolidando-se como o maior fenômeno musical cubano de todos os tempos.

A apresentação da Buena Vista Social Orchestra em Aracaju é uma oportunidade rara de vivenciar, ao vivo, toda a atmosfera, cadência e emoção que transformaram o grupo em um ícone cultural global.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 95 no site www.clubedoingresso.com

Link direto: https://www.clubedoingresso.com/evento/buenavistasocialorchestra-aracaju?fbclid=PAdGRleAOEUxRleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAac65q3E5AXXi9DOYS3-T6fnDZcLtKF-pjzlb6kaA3DkENsFl5az4QvCZFmO_w_aem_LRsqnPnrG7zBVdOqMwT_pw

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação