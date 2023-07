Diretor da Rádio Mar Azul FM, Porcino Góis, morre em acidente automobilístico em Santa Luzia do Itanhi

Morreu na noite deste domingo (23), após um grave acidente próximo ao Povoado Priapu, em Santa Luzia do Itanhi, o Presidente da Associação Sócio Cultural Mar Azul FM de Estância, Porcino Góis.

De acordo com informações, Porcino Góis retornava para Estância em um Chevrolet Corsa sedan e junto com ele, também, estava o radialista Walter Carlos e sua esposa quando o veículo acabou sendo atingido por um Chevrolet Captiva que seguia no sentido contrário.

Porcino chegou a ser socorrido e passou por um processo de reanimação realizado por socorristas do SAMU, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu a caminho do hospital regional de Estância.

Já o radialista Walter Carlos sofreu leves escoriações e sua esposa uma fratura na perna. Os dois estão no HRE, em Estância.

O corpo de Porcino Góis será recolhido pelo IML e encaminhado para Aracaju.

A Diocese de Estancia emitiu nota de falecimento e lamentou a perda de um homem que sempre contribuiu com a comunidade eclesiástica. Porcino era catequista, músico e transmitia Celebrações Eucarísticas da Catedral Diocesana.

