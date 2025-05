Diretora do MTE dialoga com jovens do ILBJ em Aracaju no dia 15 de maio

No próximo 15 de maio, às 14h, o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) receberá a diretora do Departamento de Qualificação Social e Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Cristina Kavalkievicz, e o superintendente regional do Trabalho e Emprego em Sergipe, José Cláudio Silva Barreto (Caducha), para um bate‑papo com os alunos dos programas de formação técnico‑social da entidade.

O encontro apresentará os eixos do Programa da Escola do Trabalhador 4.0, plataforma on‑line com trilhas em tecnologia, dados e empreendedorismo solidário.

“Trazer representantes do MTE ao ILBJ reforça a ponte entre políticas públicas federais e a missão do Instituto de empoderar a juventude sergipana para o mercado de trabalho”, destaca Valéria Freire, diretora do ILBJ.

Criado há 22 anos como braço social da Construtora Celi, o ILBJ já qualificou mais de 18 mil jovens por meio de cursos de informática, cidadania, idiomas e oficinas socioeducativas.

A sede, localizada na Avenida Barão de Maruim, 442 – Centro, Aracaju, dispõe de auditório multimídia e laboratórios de informática.

Serviço

Data: quarta‑feira, 15 de maio de 2025

Horário: 14 h

Local: Auditório do ILBJ – Av. Barão de Maruim, 442, Centro, Aracaju/SE

Pauta: Roda de conversa com jovens sobre programas de qualificação profissional e oportunidades de primeiro emprego

Sobre o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ)

Fundado em 2003, o ILBJ é a frente de responsabilidade social da Construtora Celi e tem como objetivo qualificar adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho, fomentando cidadania e inclusão digital. Ao todo, mais de 18 mil beneficiários já passaram por seus projetos, como o “Conectando com a Vida”, que oferece trilhas formativas em tecnologia, comunicação e competências socioemocionais.

Texto e foto Marcelo Carvalho