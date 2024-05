Diretora do Sesc participa do 39º Congresso de Sindicatos Empresariais

A diretora regional do Sesc, Aparecida Faria, participa em Balneário Camboriú (SC), do 39º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais – CNSE. A dirigente acompanhou a delegação dos sindicatos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, liderada pelo presidente Marcos Andrade.

A delegação sergipana irá apresentar o Projeto Natal Iluminado, aderido por federações de outros Estados, e o Projeto São João da Família, atração turística no período junino, que tem chamado a atenção do público por sua programação diversificada, com ênfase na cultura popular.

Comunicação – Sesc/Se