Diretora técnica da Energisa recebe título de Cidadã Aracajuana

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) concedeu o título de Cidadã Aracajuana à diretora técnica e comercial da Energisa Sergipe, Erika Ferrari, na tarde da última sexta-feira (29). A homenagem foi proposta pelo vereador Elber Batalha. A solenidade contou com a presença de amigos, famílias e autoridades.

Erika Ferrari está no Grupo Energisa há 26 anos e reside em Aracaju desde 2011. Durante discurso, Erika expressou gratidão em receber um título tão importante e lembrou a sua trajetória profissional.

“Queria agradecer essa homenagem da CMA e do vereador Elber. Estou muito honrada e feliz em receber esse título. Ao longo da minha trajetória profissional, tive a oportunidade de contribuir para o crescimento da Energisa que tem um papel tão essencial em levar energia e conforto aos sergipanos. Agradeço aos aracajuanos por me acolherem tão bem e sou feliz em fazer parte dessa cidade. Espero continuar contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade nos próximos anos”, afirma Erika.

O vereador Elber Batalha destacou a importância das atividades desenvolvidas por Erika em Sergipe por meio da Energisa. “Erika já mostrou o seu amor pela cidade e tem vários serviços prestados em todos esses anos por aqui. É alguém que demonstra em seus atos de forma valorosa que é realmente aracajuana”, ressaltou Elber.

Sobre Erika Ferrari

Erika é formada em Engenharia Elétrica com pós-graduação em MBA de Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atua há 26 anos no Grupo Energisa iniciando a carreira profissional como estagiária, em Cataguases, Minas Gerais. Em Sergipe, atuou nos Departamentos de Operação, Construção e Manutenção e na gerência de Planejamento. Em 2023, tornou-se diretora técnica comercial da Energisa Sergipe, sendo a primeira mulher do Grupo Energisa a ocupar essa função.

Texto e foto Adriana Freitas