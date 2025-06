Diretoria da OAB/SE realiza vistoria no canteiro de obras da nova sede da seccional

As diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), da Escola Superior da Advocacia de Sergipe (ESA/SE), além da secretária-geral do Conselho Federal da OAB/SE, Rose Moraes, o membro honorário vitalício, Carlos Augusto Monteiro, conselheiros federais e conselheiros da Jovem Advocacia, realizaram nesta segunda-feira, 9, uma vistoria no canteiro de obras da nova sede da OAB/SE, localizada no Centro Administrativo de Aracaju.

A primeira fase da obra, prevista para ser concluída até o final de 2025, contempla a execução da fundação do complexo, além da construção da recepção, do auditório com capacidade para mais de 400 pessoas e do estacionamento.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca a importância da construção de uma sede mais moderna, dotada de tecnologia, espaços interativos e preparada para atender com mais eficiência as demandas da classe.

“Este é um projeto grandioso, resultado de um esforço conjunto com o Conselho Federal da OAB, que está financiando esta primeira etapa. Superamos desafios legais e hoje a obra avança. Essa nova sede representa o futuro da advocacia sergipana: um espaço moderno, inclusivo, com tecnologia de ponta, coworking, um andar dedicado à CAASE e toda a estrutura necessária para melhor servir à advocacia e à sociedade”, afirma.

A secretária-geral do Conselho Federal da OAB/SE, Rose Moraes, participou da vistoria e ressaltou a importância da nova sede para ampliar o suporte à advocacia em todo o estado. “A ideia é modernizar e oferecer um atendimento de melhor qualidade à advocacia, pois a sede atual não comporta mais o tamanho da nossa advocacia sergipana. É uma alegria ver que tudo está caminhando muito bem e que, até o final do ano, teremos um novo espaço para nossa classe”, comemorou.

Nova sede

Localizada no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, no bairro Capucho, em Aracaju, a área de 4.862,19 m² foi transferida pelo Governo do Estado à OAB/SE por meio de escritura pública formalizada em setembro de 2023, com o objetivo de abrigar uma estrutura moderna e eficiente para os mais de 16 mil advogados sergipanos.

A obra da nova sede está dividida em duas etapas: a primeira inclui a construção da recepção, do auditório, do estacionamento, da fundação, do muro e da guarita de segurança. A segunda etapa, que contempla quatro pavimentos, terá a sede da OAB/SE e da CAASE, com plenário, miniauditórios, salas de reunião, coworking e toda a infraestrutura necessária para a advocacia.

A sede atual, o casarão histórico localizado na avenida Ivo do Prado, continuará sendo preservado pela instituição como o memorial da advocacia sergipana. O local será utilizado para a realização de cursos, eventos e capacitações da ESA/SE, além dos serviços médicos da CAASE.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE