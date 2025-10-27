Diretoria da OAB Sergipe lamenta o falecimento da advogada Aída Mascarenhas Campos

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) manifesta profundo pesar pelo falecimento da advogada Aída Mascarenhas Campos, ocorrido nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Seu legado, marcado pela dedicação, sensibilidade e compromisso com a advocacia sergipana, permanecerá como exemplo para as futuras gerações.

Natural de Aracaju, filha de Laurindo Alves Campos e Isaura Maria Mascarenhas Campos, Aída formou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe em 1983. Inscrita na OAB/SE sob o número 1.097, exerceu a advocacia com amor e ética por mais de três décadas, consolidando uma trajetória de respeito e reconhecimento.

Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de grande relevância na OAB/SE: Conselheira Seccional, Secretária-Geral, Vice-Presidente e Presidente da Comissão de Direitos Humanos, além de integrar a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Sua atuação foi sempre marcada pela firmeza de propósitos e pela defesa incansável dos direitos humanos e da advocacia sergipana.

Como Procuradora Autárquica do Estado de Sergipe, dedicou-se à Fundação Renascer, contribuindo com sensibilidade e competência na defesa dos adolescentes em conflito com a lei e no acompanhamento das medidas socioeducativas.

Em 2017, foi homenageada pela OAB/SE com a Medalha Sílvio Romero, durante a IX Conferência Estadual da Advocacia Sergipana — honraria concedida em reconhecimento à sua trajetória exemplar e ao compromisso com as causas mais nobres da profissão.

Em uma de suas reflexões sobre a advocacia, Aída afirmou:

“Sou advogada militante há mais de 20 anos, período em que adquiri uma grande experiência em lidar com as nuances, com as peculiaridades do intricado mundo jurídico processual. Nas minhas andanças e pelejas nesse extasiante mundo, já atuei em quase todos os polos, de todas as formas possíveis e até mesmo como autora de ação penal privada.”

Aída Campos deixa um legado de dedicação à justiça, à ética e à valorização da advocacia. Sua trajetória inspira não apenas os que com ela conviveram, mas todos os que acreditam na advocacia como instrumento de transformação social.

Em um ano simbólico, em que a OAB Sergipe celebra 90 anos de história, sua partida reforça a importância de reconhecer e preservar a memória de quem ajudou a construir esta instituição.

A Diretoria, o Conselho Seccional, a Caixa de Assistência e toda a advocacia sergipana se unem em solidariedade à família e aos amigos de Aída Mascarenhas Campos, com gratidão eterna por tudo o que representou para a OAB/SE e para a sociedade sergipana.

Danniel Alves Costa – Presidente da OAB Sergipe

