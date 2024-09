Diretoria da Sergas recebe conselheiros do Fórum Empresarial de SE

Na manhã desta terça-feira, 24, a diretoria da Sergipe Gás S/A (Sergas) recebeu os conselheiros do Fórum Empresarial de Sergipe, Geraldo Majela de Menezes e Maurício Gonçalves, durante uma visita de cortesia. O objetivo do encontro foi reforçar as relações entre a Sergas e o Fórum, que tem como missão discutir os problemas e apontar soluções para o crescimento econômico do estado.

Representando a Sergas, participaram da reunião o diretor presidente José Matos, o diretor técnico e comercial, Álvaro Moraes, e o diretor administrativo e financeiro, Lauro Perdiz. Durante o encontro, foi discutido o papel da Sergas no contexto do desenvolvimento energético de Sergipe, especialmente no que se refere à distribuição de gás canalizado.

Geraldo Majela, um dos conselheiros presentes, ressaltou a relevância do diálogo entre as instituições. “Viemos aqui para conhecer de perto o papel da Sergas em Sergipe, especialmente no que diz respeito ao petróleo e gás, tópicos que têm sido amplamente discutidos em todos os eventos dos quais participamos”, afirmou. Além disso, Majela destacou a intenção de levar uma apresentação da Sergas para a próxima reunião do Fórum Empresarial, com o intuito de compartilhar com seus membros as oportunidades e desafios do setor energético.

A reunião reflete o compromisso da Sergas em se manter próxima das entidades empresariais locais, como o Fórum Empresarial de Sergipe, visando o fortalecimento de parcerias que contribuam para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado.

Fonte e foto assessoria