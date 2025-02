Diretoria do CRA-SE participa de reuniões no Conselho Federal de Administração

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Gildson Mendes, e o diretor administrativo e financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho, participam de reuniões na sede do Conselho Federal de Administração, em Brasília, durante esta semana. Na oportunidade, os administradores sergipanos foram recebidos pelo presidente do CFA, Adm. Leonardo Macedo.

Na pauta dos encontros, os diretores sergipanos buscaram parcerias e convênios que beneficiem os registrados do CRA-SE, além de tratar de assuntos administrativos, novas estratégias que beneficiam os profissionais da administração, o Proder e a Reunião Plenária do CFA.

“Sempre que viemos na sede do Conselho Federal de Administração buscamos agregar os assuntos de interesses nacionais com tema que favoreçam os registrados sergipanos”, afirmou o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes.

Fonte foto CRA-SE