DIRETORIA DO CRA SE REÚNE COM PRESIDENTE DA FAMES PARA TRATAR DO WORKSHOP DE GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

A diretoria do Conselho Regional de Administração de Sergipe esteve reunida com a presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), Silvany Mamlak, para tratar da parceria na realização do Workshop de Governança, Integridade e Compliance. O encontro aconteceu na sede da Fames na tarde desta segunda-feira, 7.

O Workshop acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, contando com palestras de profissionais renomados no Brasil, sendo uma excelente oportunidade para profissionais da administração e gestores se atualizarem e se capacitarem nestas áreas que estão em constante ascensão.

O CRA-SE esteve representado pelo presidente, Adm. Gildson Mendes, e pelo diretor administrativo e financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho.

A realização do evento é do CRA-SE, em parceria com o Conselho Federal de Administração, contando com o apoio da Fames.

Por Danilo Cardoso – Ascom CRA-SE