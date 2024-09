Dirigentes do SINDISAN dialogam com trabalhadores da DESO

Dirigentes do SINDISAN intensificaram, nesta semana, as visitas a unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO – em todo estado para dialogar com a categoria sobre o momento atual da empresa, após o leilão em que o Governo do Estado passou para a iniciativa privada a concessão de partes dos serviços prestados pela estatal de saneamento por 35 anos, no último dia 4 de setembro, na Bolsa de Valores de São Paulo.

“O nosso objetivo é levar o máximo de informações aos companheiros e companheiras da DESO sobre a realidade da Companhia após a privatização de parte dos seus serviços, bem como ficará a vida dos trabalhadores, já que foi lançado um Plano de Demissão Voluntária para a categoria. O nosso diálogo com o governo tem sido pela via da manutenção dos empregos e a readequação da empresa para enfrentar esses novos tempos”, explicou Aécio Ferreira, secretário-geral do SINDISAN.

Até esta sexta-feira (20), dirigentes do sindicato já haviam estado com os trabalhadores da sede e percorrido unidades das regionais Metropolitana, Centro-Oeste, Sertão, Norte e Sul.

“Lutamos arduamente nos últimos meses contra a privatização da DESO e dos SAAEs e que não houvesse o leilão, mas, insensível e privatista, o governador levou a cabo o seu projeto pessoal e político. Agora seguiremos lutando pelos empregos dos trabalhadores e para que os direitos da categoria sejam respeitados”, emendou.

Na próxima semana o sindicato manterá a rotina de diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras nas unidades que ainda não foram visitadas, tirando dúvidas e respondendo a questionamentos, enquanto aguarda o desfecho das ações contestando o processo de concessão do saneamento no estado e que estão com méritos a serem julgados nos Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), além do procedimento no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) que aguarda parecer do conselheiro relator Ulices Andrade.

Fonte e foto SINDISAN