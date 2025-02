Diversão no carnaval: patinação no gelo e parques são as atrações

A sugestão para quem vai curtir o feriadão em Aracaju é aproveitar a programação especial e os ingressos promocionais ofertados por alguns equipamentos de lazer da cidade. No Shopping Jardins, a diversão do público de todas as idades conta com filmes concorrentes ao Oscar e estreias no cinema, atrações especiais no espaço de recreação infantil Balacobaco Play e ingressos promocionais na pista de patinação no gelo localizada na Praça de Eventos Ipê e no parque inflável Hello Kitty & Amigos instalado no Estacionamento B.

Passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, diversão no parque indoor Game Station, exposição Hello Kitty Parade e entretenimento no Pega Pega e Bear Plush também integram as opções de lazer para toda a família.

Durante o carnaval, o Shopping Jardins funciona normalmente até o domingo, 2 de março. Na segunda e terça-feira, 3 e 4, as operações de alimentação e lazer abrirão do meio-dia às 21 horas e as lojas e quiosques estarão fechados. Na quarta-feira, 5 de março, o shopping volta a funcionar normalmente, das 9h às 22h, com grandes lojas abrindo às 9 horas e demais operações às 10 horas.

Confira a programação especial para o carnaval:

Cinemark – O cinema funcionará normalmente, com sessões iniciadas a partir do meio-dia. Além do fenômeno nacional “Ainda Estou Aqui”, outro filme concorrente ao Oscar 2025 está em cartaz: “Conclave”. As produções “Deu Preguiça!”, “Mufasa: O Rei Leão”, “O Macaco”, “Fé para o Impossível”, “Capitão América: Admirável Mundo Novo” e as estreias “Último Alvo”, “O Homem-cão” e “Attack on Titan: O Último Ataque” complementam a programação. A grade completa está disponível no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Iceland – Até o dia 5 de março, quem chegar fantasiado à pista de patinação no gelo ganha o dobro do tempo para se divertir. A Iceland funciona até sábado, das 10h às 22h, e neste domingo, segunda e terça-feira, das 12h às 21h. Na quarta-feira, 5 de março, o espaço volta a funcionar das 10h às 22h. A pista localizada na Praça Ipê, em frente à Riachuelo, recebe crianças a partir de 2 anos e adultos e dispõe de instrutores que auxiliam os patinadores iniciantes. A garotada de 2 a 4 anos brinca nos trenós conduzidos por um monitor e os maiores já podem patinar. O ingresso tem valores a partir de R$55 com direito a 30 minutos de diversão. O Iceland Car tem o valor de R$40 para 18 voltas pela pista. Pessoas que usam cadeira de rodas também podem acessar a pista. Confira o regulamento completo na bilheteria da pista e boa diversão!

Hello Kitty & Amigos – O parque inflável localizado no Estacionamento D está com o valor promocional de R$ 60 na compra de dois ingressos. O circuito de 1.400 m² recebe crianças a partir de 2 anos e adultos e conta com labirinto, escorregador, túnel, pula-pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada. A atração Hello Kitty & Amigos funciona de quinta-feira a domingo, das 16h às 22h.

Hello Kitty Parade – Atração inédita em Sergipe, a exposição reúne 12 esculturas personalizadas por artistas de diferentes estilos e a visitação é gratuita. A Hello Kitty Parade acontece em três pontos do Shopping Jardins: em frente à loja C&A; na Praça Ipê, em frente à Centauro, e próximo à Portaria B, em frente a Lojas Americanas.

Balacobaco Play – O espaço de diversão infantil ao lado da agência da Caixa oferece atividades especiais durante o carnaval. No sábado, 1º de março, das 15h às 18h, tem recreação e bailinho para a criançada. No domingo, 2 de março, das 15h às 19h, haverá pintura artística. Na segunda-feira, 3, serão realizadas oficina de slime e pintura em gesso, das 15h às 18h, e a terça-feira, 4, será um dia inteiro de surpresas com a atividade “estoure e ganhe”, das 10h às 22h.

Game Station – O parque indoor estará aberto nos dias do carnaval, proporcionando alegria para toda a família. Até domingo, 2 de março, o Game Station oferece combos promocionais que adicionam ainda mais diversão aos momentos de lazer. No dia 4 de março, acontecerá a “Meia Terça” e as atrações estarão com 50% de desconto. As promoções são válidas para todas as estações, exceto para as máquinas de prêmio e realidade virtual. Oportunidade para reunir as pessoas queridas e curtir o Taccoball, Dance Show, Shark Park e tantas outras estações de games e entretenimento.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação