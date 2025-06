Diversidade cultural é essência do Barracão da Sergipe na Vila do Forró

A diversidade cultural de Sergipe está em evidência na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Ela se expressa mais fortemente no Barracão da Sergipe, onde variadas apresentações revelam a pluralidade das manifestações culturais sergipanas. Assim, no palco principal da cidade cenográfica, ocorrem performances de quadrilhas juninas, espetáculos musicais, além de exibições de grupos folclóricos, trios de forró pé de serra e bandas que exaltam o mais famoso ritmo nordestino. A Vila do Forró continua até o dia 27 de julho, com as apresentações acontecendo no Barracão da Sergipe de terça a domingo, sempre a partir das 19h.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que, além de diversão, cultura e entretenimento, o espaço atrai, também, pela segurança que proporciona. De acordo com ele, este ano, o espaço foi ampliado, tendo maior quantidade de arquibancadas, tornando-se ainda mais acessível, seguro e acolhedor para famílias inteiras. O gestor também ressaltou que o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte de Sergipe (Funcap) diversificou ainda mais as atrações deste ano. “Lá, o visitante e o turista ficam encantados com as apresentações, demonstrando sentimentos como surpresa diante da variedade de manifestações culturais e também orgulho das tradições”, avalia o secretário.

A mentora de líderes e palestrante Frankslane Marques, baiana residente em Aracaju há 14 anos, foi uma das visitantes a levar a família para curtir as atrações do Barracão da Sergipe. Estavam com ela o marido, Cleiton Isaías Lima, que é sergipano e que atua como desenvolvedor de sistemas, e a filha Maria Laura, de 10 anos. “Aqui é um local maravilhoso. Vocês estão de parabéns por reunir várias coisas sobre a cultura sergipana. E eu gosto muito de vir para cá com a família. Primeiro, porque é um local que a gente consegue entender a cultura de Sergipe. Como sou baiana, acabo conhecendo muito. Vendo a apresentação da ‘Ópera do Milho’, já vou anotar para entender o que eles falam sobre a religiosidade do Dia de Santo Antônio, pois venho de uma família católica”, declarou.

A Ópera do Milho é um espetáculo teatral que celebra as tradições juninas e a cultura sergipana, apresentado pelo Grupo Imbuaça. A peça já se tornou uma atração turística e um marco das festas juninas, e retrata elementos folguedos, personagens mascarados, quadrilhas e a religiosidade. Tem foco na história de Mariazinha, uma jovem que enfrenta uma gravidez inesperada, buscando ajuda entre amigos, familiares e santos juninos. “Me surpreendeu a forma da apresentação, de ser caricata, que tem uma história. Vou pesquisar em casa sobre esse espetáculo. Não é à toa que falam que Sergipe é o ‘país do forró’: tem de tudo”.

A gastrônoma e nutricionista aracajuana Suelen Dalbosco também levou a família para uma experiência cultural no Barracão da Sergipe. Acompanhada dos pais, Dona Lúcia Dalbosco e Seu Gilson Lins, e do marido, o farmacêutico Jardel Granja, ela apresentou o São João de Sergipe à pequena Sophie, de apenas 1 aninho. De quebra, ainda mostrou à filha o Samba de Pareia, do Povoado Mussuca, em Laranjeiras, município a 21 quilômetros de Aracaju. Trata-se de uma manifestação cultural afro-brasileira que se destaca pela dança em pares e ritmos marcados por atabaques, ganzás e a ‘porca’, instrumento similar à cuíca. Está intrinsecamente ligada às tradições da comunidade remanescente de quilombo, especialmente às celebrações do nascimento de crianças, conhecidas como “Samba de Visita” ou “Samba de mulher parida”.

Suelen ainda falou da importância da valorização da diversidade cultural. “Nós falamos tanto que Sergipe é o ‘país do forró’, então, acho importante transmitir a cultura para os nossos, por isso trouxe minha bebê hoje aqui. Mas Sergipe é muito mais do que forró. Temos uma diversidade cultural que merece ser mostrada para sergipanos e turistas. Então, achei tudo muito interessante, bem bonito, pois representa bastante a nossa história e a nossa cultura”, argumentou. Além disso, Suelen elogiou o fato de o Barracão ser apropriado para as famílias aproveitarem os festejos juninos com segurança. “É um espaço bem tranquilo, bem seguro”, constatou.

