DIVERSIDADE DE RITMOS AGITA O PRIMEIRO DIA DO VERÃO SERGIPE NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

O Verão Sergipe 2025 chega ao seu quarto final de semana, e o primeiro dia de shows na Barra dos Coqueiros foi marcado pela diversidade de ritmos entre as atrações nesta sexta-feira, 14. A programação do evento, realizado pelo Governo do Estado com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, contou com nomes locais e nacionais e teve início com o artista sergipano Pedro Lua, que participou do evento pela primeira vez.

“É uma alegria enorme estar aqui no Verão Sergipe. Ao longo da minha vida, pude participar enquanto público e vi grandes ídolos e shows. Hoje, fazer parte como artista de Aracaju, de Sergipe, para mim, é muito importante”, revelou o artista.

Pedro também falou sobre a mistura de gêneros presente no evento. “Acho muito importante essa mistura de ritmos. Fazer com que diferentes públicos se juntem no mesmo espaço para vivenciar a música, porque a música brasileira é muito diversa. É importante também que a gente amplie cada vez mais esses espaços, que as programações sejam cada vez mais repletas de artistas do estado, porque há outros maravilhosos e incríveis artistas prontos para mostrar seu trabalho”, concluiu.

A segunda atração da noite foi o cantor Hungria, que já havia se apresentado no Verão Sergipe 2024. Ele compartilhou seu sentimento ao retornar ao evento: “É um sentimento de gratidão muito grande. Sou apaixonado pelo que faço. Sempre que vou a um lugar e recebo esse retorno, sei que o trabalho foi feito da maneira certa. Receber tanto carinho de Sergipe também é incrível”, disse.

Michael Douglas Jesus, fã de Hungria desde 2016, elogiou o show: “Faço parte de um fã-clube e viemos para ver o show de Hungria. Sou fã dele pela humildade, pela história de vida e pelas letras das músicas, que me tocam bastante. Como sempre, hoje foi mais um espetáculo maravilhoso”, destacou.

Já a bacharel em educação física, Paula Resende, comentou sobre a variedade de gêneros musicais na programação: “Achei bacana, porque tem que ser assim, misturando ritmos para agradar a todo o Sergipe. Assim, todos se sentem incluídos”, finalizou.

O axé da Timbalada tomou conta da Atalaia Nova. A banda, que começou sob o comando do cantor Carlinhos Brown e já acumula 34 anos de estrada, colocou a galera para dançar ao som da percussão. “É sempre um prazer tocar aqui, porque foi o primeiro lugar fora de Salvador onde tocamos. a gente fica muito feliz, porque aqui temos muitos amigos, eu não vou dizer fãs, gosto de chamar de amigos. Quando chegamos aqui, recebemos o carinho de todos”, descreveu o cantor Denny Denan.

Buja Ferreira, também vocalista da banda, destacou a diversidade de ritmos no evento. “Uma festa plural é o que agrada o povo, com um som eclético, e a Timbalada também é isso, é de vários ritmos. Eu achei muito interessante, isso é importante na cultura e pelo desenvolvimento da cidade também, tudo gera emprego e renda também”, finalizou.

Ana Cristina é baiana, mas mora em Aracaju há 15 anos. A técnica de enfermagem foi assistir ao show de Timbalada e Edson Gomes, mas contou que se surpreendeu com outras atrações. “Amei essa mistura de ritmos, eu não conhecia Hungria, me emocionei. Eu já conhecia o Pedro Lua, por causa do pai dele, Rogério, e achei maravilhoso a apresentação dele, bem eclética. Hungria foi a minha novidade. Estou achando o evento incrível, troca de energia total. E essa cidade litorânea, essa proximidade com o mar, a gente sente uma energia leve, a festa da Barra é diferente, tem uma energia única”, confessou.

O professor de educação física William Santos contou sobre sua experiência no evento. “Super tranquilo, galera muito legal, tudo fantástico. Essa mescla de ritmos diferentes com certeza é muito bacana, porque atrai várias tribos”, declarou.

A primeira noite do Verão Sergipe foi finalizada com o reggae característico do baiano Edson Gomes, atração muito aguardada pelo público.

O sábado começará com a banda sergipana de reggae Reação. Em seguida, a banda mineira de rock Pato Fu sobe ao palco do Verão Sergipe. Muito aguardada pelo público, a banda soteropolitana BaianaSystem será a terceira atração da noite. Para encerrar a programação, o cantor de samba Dilsinho se apresenta no palco principal.

Entre os intervalos das apresentações do palco, a Tenda Eletrônica Banese Card, uma novidade do Verão Sergipe em 2025, oferece uma programação composta somente por DJs sergipanos. O espaço é patrocinado pelo Banese Card e será montado no centro da área de shows.

