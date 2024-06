DIVERSIDADE DO FORRÓ MARCA A PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DO POVO NESTA SEXTA-FEIRA, NA ORLA EM ARACAJU

Nesta sexta-feira, 21, quem passar pela Orla da Atalaia, na zona sul de Aracaju, poderá aproveitar mais uma noite de Arraiá do Povo e conferir uma programação marcada pela diversidade de gêneros do forró, desde o forró de vaquejada até o forró eletrônico. Além disso, os sergipanos e turistas também contam com a programação da Vila do Forró.

Quem abre a programação do Palco Rogério, às 19 horas, é o cantor Zé Luís Vaqueiro, com um repertório repleto de sucessos do forró de vaquejada. Às 21 horas, o cantor Elton Motta e sanfoneiro Elton Motta sobe ao palco com músicas especialmente pensadas para o período junino, seguido por Matheus Fernandes, que a partir das 23 horas se apresentará com o melhor do forró eletrônico. A programação da noite será fechada por Jorge de Altinho, à 1 hora, com suas tradicionais canções de forró pé de serra e xote.

Na Vila do Forró, a programação começa cedo, às 17h30, no Coreto da Eneva, com o cantor Denisson Oráculo, e às 19h30, com o sanfoneiro Júnior do Acordeon. No Barracão da Sergipe, Lucas Campelo abre a programação da noite, às 19h30, seguido pela apresentação cultural do Batalhão de São João, do município de Lagarto, às 20h30. Às 21h30, o trio pé de serra Os Três Moleques chega para animar as famílias sergipanas e turistas, seguido por Santana Baião da Penha, às 23h. Quem fecha a programação são Os Gonzagas, que sobem ao palco a partir da 0h.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação desta sexta-feira, 21 de junho:

Arraiá do Povo

Palco Rogério

19h – Zé Luís Vaqueiro

21h – Elton Motta

23h – Matheus Fernandes

1h – Jorge de Altinho

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Denisson Oráculo

19h30 – Júnior do Acordeon

Barracão da Sergipe

19h30 – Lucas Campelo

20h30 – Batalhão de São João (Lagarto)

21h30 – Os Três Muleques

23h – Santana Baião da Penha

0h – Os Gonzagas

ASN – Foto: Igor Matias