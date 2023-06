Diversidade e emoção marcam a abertura do Concurso de Quadrilhas Juninas Gonzagão

Quadrilhas emocionam e encantam na abertura do tradicional evento

A grandiosa abertura do tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas Gonzagão, ocorrida no último domingo, 11, encantou a todos com a valorização das tradicionais quadrilhas juninas e a riqueza cultural sergipana. O evento é realizado pelo governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e faz parte do Encontro Nordestino de Cultura 2023 e tem como objetivo principal destacar a preservação das tradições e o enraizamento cultural da região.

Ao longo de quatro dias de eliminatórias, duas quadrilhas serão selecionadas em cada noite, culminando na grande final no final de semana, na qual os melhores grupos se enfrentarão pelo título. Com a participação de seis grupos na primeira eliminatória – Rala Rala, Poeirinha do Sertão, Xodo da Vila, Flor do Sertão, Meu Sertão e Pioneiros da Roça –, a abertura do evento impressionou tanto pelo talento dos participantes quanto pela riqueza e diversidade dos enredos apresentados.

Trazendo à luz o empoderamento feminino e a luta contra a violência de gênero, a quadrilha Meu Sertão brilhou com o tema “MARIAS – A força das mulheres”, conquistando a maior pontuação da noite e deixando uma mensagem inspiradora.

Alexandre Magno, coreógrafo, responsável pela temática e noivo da quadrilha, enfatizou a relevância do tema abordado. “É muito importante a participação da Junina, como também apresentar essa temática, direcionada às mulheres, ao empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, trazendo um alerta das causas de violências praticadas contra elas. Acredito que a mensagem esteja sendo passada de forma leve, fluída e bem junina, e com isso almejando a vitória que para nós seria inédito”, disse.

Já o grupo Xodó da Vila emocionou e entreteve o público com a sua apresentação “O casamento aprissiguido – recortes da Ópera do Milho”, garantindo o segundo lugar na disputa.

“A apresentação foi maravilhosa. Nossa expectativa para a final está grande, o Gonzagão é um palco histórico para as quadrilhas juninas. Nosso tema é genuinamente sergipano, e nosso interesse foi fazer uma homenagem ao teatro local. A recepção do público também foi maravilhosa”, destacou o quadrilheiro do grupo, Ginaldo.

Para Lenaldo Delfino, morador do bairro Inácio Barbosa, “As quadrilhas de hoje estão elegantes, animadas, um verdadeiro brilho que a gente gosta de assistir. As pessoas vão para casa com o coração enaltecido, e o Gonzagão continua mostrando seu brilho, renovando a alegria. O povo do Augusto Franco merece essa festa tão animada como eu vi aqui nesta noite”, disse.

Dando continuidade à disputa, nesta segunda-feira, 12, às 20h, grupos como Unidos em Asa Branca, Meu Xodó, São Bento, Pisa na Brasa e Assum Preto se apresentarão em busca da chance de chegar à grande final.

Complexo Cultural Gonzagão

O Complexo Cultural Gonzagão é um espaço histórico fundado em 1990, conhecido como a tradicional casa do forró sergipano. Ao promover eventos, cursos e apresentações de dança, música, folclore e festejos populares, o Gonzagão reforça e dá visibilidade à rica tradição cultural nordestina, especialmente a sergipana.

Texto e imagem Funcap