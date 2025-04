Divina Supernova estreia o espetáculo ‘Música de Cinema’ em Aracaju no espaço cultural

O duo Divina Supernova retorna a Aracaju para apresentar, pela primeira vez na cidade e no espaço cultural do Café da Gente Sergipana (anexo ao Museu da Gente Sergipana), o espetáculo “Música de Cinema”. A apresentação acontece no dia 11 de abril (sexta-feira), às 20h. O show une interpretações ao vivo de canções que marcaram a sétima arte, entre obras clássicas e contemporâneas, com projeções cinematográficas.

“O público poderá sentir a força dramática de ‘Poderoso Chefão’, filme de Coppola, se emocionar com a delicadeza de ‘Amélie Valse’ de ‘O Fabuloso Destino de Amélie Poulain’ e se deixar levar pela energia de ‘Modern Love’ em ‘Frances Ha’. Tudo isso sincronizado com projeção das cenas dos filmes”, destacam a cantora e multi-instrumentista paulista Ana Gal e o guitarrista Júnior Bocão, alagoano radicado em Sergipe, que formam o duo Divina Supernova.

Outras trilhas que embalarão a experiência são “As Time Goes By”, imortalizada no filme Casablanca, a emocionante “Smile”, composta por Charlie Chaplin para “Tempos Modernos”, e as intensas músicas que marcaram filmes de Quentin Tarantino. Além disso, o espetáculo trará canções de produções cinematográficas brasileiras, como os filmes “Meu Nome é Gal”, “Elis & Tom” e a animação ‘Wood & Stock’, com música da Mopho, banda alagoana da qual Júnior Bocão também faz parte.

A apresentação contará ainda com a participação especial do pianista James Bertisch e do violinista Fabiano Santana. James é multi-instrumentista, maestro, arranjador e produtor musical. Já Fabiano é violinista, compositor e concertista da Orquestra Sinfônica de Sergipe, para a qual James também colabora. Ambos lecionam no Instituto Federal de Sergipe e no Conservatório de Música de Sergipe.

Divina Supernova

Com 16 anos de estrada, o Divina Supernova tem três álbuns lançados – ‘Pulsares’, ‘Torus’ e ‘Bossatômica’ – e participações em várias coletâneas no Brasil e no mundo. O duo já realizou seis turnês internacionais, com quase 40 shows pela Suíça, França, Portugal, Espanha, EUA e Japão.

A banda já se apresentou em Aracaju em diferentes formatos, desde shows intimistas em duo até apresentações grandiosas com formação completa. Um dos momentos marcantes foi no ‘Natal Iluminado’ de 2023, quando subiu ao palco da Praça Fausto Cardoso, no centro da cidade. A apresentação reuniu um grande público, que acompanhou um repertório diverso, mesclando música brasileira, pop internacional e composições autorais.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo “Música de Cinema” já estão disponíveis para compra antecipada através da plataforma Sympla (link na bio do instagram @nossodomproducoes) e via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp 79 981383594.

Sobre a produção

O espetáculo é uma realização da Nosso Dom Produções, produtora cultural atuante em Aracaju, especializada na valorização da sergipanidade e na promoção de eventos que destacam a cultura local.