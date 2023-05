Divulgada as atrações do Pré-Caju que acontece de 3 a 5 de novembro

Nesta sexta-feira (19), a organização do evento informou que o Pré-Caju 2023 será realizado do dia 3 a 5 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O vento contará com grandes artistas, a exemplo de Ivete Sangalo, Bell Marques, Saulo, Léo Santana e Claudia Leitte fazem parte da programação que conta ainda com Tomate e Harmonia do Samba.

As vendas dos blocos e camarote estarão a venda na loja do Pré-Caju no Riomar Shopping ao lado do G. Barbosa. Parcelamento em até 10 vezes sem juros no Banese Card.

Programação

Blocos

Dia 04/11 (sábado)

14h – Saulo Fernandes

15h – Bell Marques

16h – Ivete Sangalo

17h – Leo Santana

18h – Kiko Chicabana

19h – Liene Show

Dia 05/11 (domingo)

14h – Tomate

15h – Bell Marques

16h – Claudia Leitte

17h – Xanddy Harmonia

18h – Luiz Caldas

19h – Cid Natureza

Camarote Aju

Dia 03/11 (sexta)

A partir das 19h

Priscila Caroline

Durval Lelis

Pedro Sampaio

Timbalada

Grupo 07INOVE

Dia 04/11 (Sábado)

A partir das 17h

Maysa Reis

Alexandre Peixe

É O Tchan

Mateus Fernandes

Parangolé

Grupo 07INOVE

Dia 05/11 (Domingo)

A partir das 17h