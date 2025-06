DIVULGADO O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DA SEASIC; CONFIRA OS PRÓXIMOS PRAZOS DO CERTAME

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) divulgou o resultado da prova objetiva do seu primeiro concurso público, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). (Clique aqui para acessar.)

O certame ofereceu 90 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre as funções de Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Tradutor e Intérprete de Libras.

Os candidatos já podem consultar o resultado da prova objetiva e conferir o cronograma das próximas etapas. O prazo para interposição de recursos começa amanhã (11) e se encerra na quinta-feira (12). Em seguida, ocorrerá a análise de títulos e, posteriormente, a publicação do resultado final do concurso.

O certame marca um momento histórico para a pasta, sendo o primeiro realizado desde a sua criação, e reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social no estado.

A comissão organizadora do concurso, composta por representantes da Seasic, Sead e FGV, acompanhou todo o processo com foco na transparência e na qualidade da seleção.

