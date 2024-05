Divulgado resultado provisório do concurso do Banco do Nordeste

Já está disponível no site da Fundação Cesgranrio o resultado individual das provas objetivas e convocação para a Avaliação Biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação do concurso público para provimento de 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva do cargo de Nível Médio de Analista Bancário do Banco do Nordeste. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 28/06/2024.

Os contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre os benefícios oferecidos, destacam-se auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

O concurso, que obteve recorde de inscrições, foi o maior em vagas ofertadas. As provas objetivas foram aplicadas no dia 28 de abril e contaram com 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos Específicos.

De acordo com a Diretora da Administração Ana Teresa, as convocações estão previstas para ocorrer ainda no 2º semestre de 2024. Os candidatos concorreram a cargos nos estados da área de atuação do BNB: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Todas as informações necessárias para os candidatos estão disponíveis no site da organizadora do certame, Cesgranrio.

Fonte BNB