DJ Versianni estreia nesta quinta-feira  o “Drive Time” na Radio54.com

Nesta quinta-feira, 21, estreia o programa “Drive Time”, com DJ Versianni no comando das pick-ups. A atração será semanal, sempre às quintas-feiras, às 20h, na web rádio Radio54.com. O site é um projeto capitaneado pelo renomado DJ Wilson, referência da música e das pistas na Bahia.

O programa se define com foco em soul, R&B, charme e pop. E a sequência de músicas diz muito sobre a vibe do programa: dos clássicos anos 80, passeando por versões estendidas, o que foge do comum da rádio que costuma usar a versão editada, mais curta. Os remixes exclusivos são um diferencial do set de estreia, algo a mais, para quem curte uma pesquisa sonora.

A vibe da curadoria do DJ Versianni, elimina a expectativa obvia de só curtir faixas R&B mais suaves. “O setlist reforça, de fato, essa ideia de uma sonoridade mais voltada pra pista, para a experiência de estar no club, mas naquele clima de começo de balada, antes de subir a energia” revela o DJ Versianni.

“É fascinante ver como o DJ Versianni costura tudo isso, não é uma linha reta, sabe? Tem hits do pop, soul clássico, hip hop, dance, funk. Ele parece buscar o fio condutor no ritmo, talvez, ou na atitude das músicas. E aí a coisa fica mais interessante ainda: na variedade. Analisando o conjunto todo fica claro que não é uma playlist jogada. Tem uma lógica. Valoriza o ritmo, a dança, a nostalgia dos 80s, 90s”, diz o DJ Wilson.

A identidade do Drive Time com o DJ Versianni traz uma mistura, eclética, bem amarrada, celebrando soul, R&B, charme, pop, mas com a assinatura pessoal de quem pesquisa e entende do assunto.

“Não é só tocar música, é criar uma experiência, em uma hora de músicas muito especiais, para que o ouvinte viaje junto comigo”, finaliza Versianni.

Texto e foto assessoria