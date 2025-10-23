Doces, travessuras e muita diversão no Halloween do Shopping Jardins

O clima de Halloween vai tomar conta do Shopping Jardins neste domingo, 26 de outubro, com a tradicional Caça aos Doces, uma das ações mais aguardadas pelas famílias. No final da tarde, personagens assustadoramente divertidos darão início à brincadeira que promete encantar crianças de todas as idades. Em duas sessões, às 16h e às 17h, os pequenos exploradores, fantasiados como seus monstrinhos favoritos, poderão se aventurar pelos corredores do shopping em busca das tão desejadas guloseimas.

O acesso é gratuito, mas as vagas são limitadas. Para participar, basta realizar a reserva antecipada acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). O ponto de encontro será o Jardim de Inverno, em frente à Praça de Alimentação Jardins, onde os personagens recepcionarão os participantes e conduzirão a animada jornada repleta de risadas, surpresas e, claro, muitos doces.

“Mais que uma brincadeira, a Caça aos Doces celebra a magia da infância e o encantamento de viver momentos em família. O nosso propósito é proporcionar mais um dia de alegria, fantasia e boas lembranças para todos”, ressalta Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação