Dois irmãos brigam e um fica gravemente ferido em Aracaju

Uma briga envolvendo dois irmãos terminou com um deles ferido e internado em estado grave no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), enquanto o outro ficou com ferimentos no rosto ferido, após ser agredido com socos, pontapés e pedradas.

As informações passadas pela policia militar são de que o fato foi registrado na noite dessa quarta-feira (15), dentro de uma residência, no Bairro Porto Dantas, em Aracaju.

Após o desentendimento, os dois foram socorridos e levados para o Huse, e um deles teve alta em seguida.

Não há informações sobre a motivação da briga. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.