Dois tremores de terra são registrados em Nossa Senhora da Glória

O Laboratório Sismológico da UFRN, responsável pelo monitoramento no estado, informou na manhã desta segunda-feira (10), que dois tremores de terra foram registrados no município de Nossa Senhora da Glória.

As informações são de que o primeiro tremor foi registrado às 21h40 deste domingo (09) e o segundo às 00h56 desta segunda-feira (10). As magnitudes preliminares foram calculadas em 1.7 mR e 1.8 mR, respectivamente. Não há informações de moradores que tenham sentido ou ouvido os tremores.

A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado de Sergipe foi no mês de março deste ano no município de Canindé de São Francisco. Na ocasião, o tremor registrado foi de magnitude preliminar em 1.5 mR.

Foto: LabSis/UFRN